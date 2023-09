Juan Carlos de Abreu confía que con esta yegua pueda ganar el 5y6 dominical

Este miércoles 27 de septiembre, el equipo de Meridiano Web se dirigió al hipódromo La Rinconada, a fin de estar presente en los traqueos y a la vez buscar información de primera mano con entrenadores y jinetes con los compromisos a participar en la reunión 38 del día domingo 01 de octubre.

El entrenador Juan Carlos De Abreu conversó en entrevista para este medio en los espacios de la arena de Coche acerca de sus 4 ejemplares presentados para la jornada dominical y esto fue lo que comentó.

Entrenador inicia su compromiso en la segunda competencia con My Going Mate conducida por Julio Moncada y utilizará implemento Gríngolas ¿Qué nos puedes comentar de esta cincoañera?

-Esta es una yegua que no ha terminado de cristalizar por algunos problemas que ha tenido en el aparato de partida. Está semana le colocamos las gríngolas, lo ha hecho muy bien. Tengo la esperanza que salga mejor y que con un poco de suerte se pueda cristalizar.

¿Cuál fue la razón por la que se colocaron el implemento Gríngolas a My Going Mate entrenador?

-La yegua está brincando un poco hacia arriba y determinamos que pudiera ser un temor a los animales que lleva a los lados, entonces la yegua se queda un poco y luego que la dejan comienza arrancar.

En la tercera válida del 5y6, tendrá a My Wayting Mate un cuatroañero que hará su debut y también será conducido por Julio Moncada. Es nacido y criado en el Haras Monumental ¿Cómo estuvo su preparación?

-Este es un ejemplar que en realidad tenía muchos problemas. De hecho, su debut es ahora a los cuatro años. Es tarde por la cantidad de problemas que ha tenido, pero el caballo está falto todavía. Esperamos que por lo cómodo del lote pueda hacer una buena carrera.

Para la quinta válida presenta a My Feeling Mate con la conducción de Hemirxon Medina, reaparece tras 42 días sin correr y ahora sube de lote de ganadores de 1 ¿Qué nos puedes comentar de su entrenamiento?

-Este es un caballo que desde que llegué a la cuadra me gustó mucho. De hecho, en su segunda actuación en nuestras manos se pudo cristalizar. A Hemirxon le gustó el ejemplar y por eso lo repite. El caballo está en mucho mejor condición ahora que cuando ganó con tropiezos. Era un lote más flojo, pero también había mucha lluvia.

Un caballo que le gusta correr adentro, tuvo que correr afuera, una mala partida, unas series de factores que impidieron que ganara de manera más fácil. En esta carrera a pesar de que hay un gran caballo que es duro de vencer como lo es Yes and Yes pensamos va a estar decidiendo junto con el de nosotros.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

Culmina su compromiso entrenador en la sexta válida con My Peggy Mate será conducida por Jaime Lugo Jr, que podrá buscar su primer triunfo del año ¿Cómo estuvo su preparación?

-Si supieras que esta yegua me agrada mucho para esta carrera. No la dejen por fuera de sus combinaciones, porque en su última actuación tuvo unos tropiezos que le impidieron hacer una mejor competencia. Pienso que con un poco de suerte vamos estar pasando la raya.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

¿Coméntanos entrenador de su preparación y la preparación de todo el equipo de su cuadra?

-Estamos muy bien, machando sobre ruedas. Los potros ya vienen en franca recuperación. Tuvieron algunos problemas después de las carreras. Sabes que son las esperanzas de la cuadra y ya nuevamente están en cancha.

Entrenador de sus 4 ejemplares, ¿cuál cree que será la línea del 5y6 dedicada para la afición hípica?

-Mira, no llevo un ejemplar que resalte en el papel porque sería un poco comprometedor, pero creo que esta yegua My Peggy Mate es muy difícil que pierda está última carrera.