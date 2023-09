Jonathan Herrera asegura pisar el paddock de vencedores con este ejemplar en el 5y6

Ya está próximo a comenzar el tercer meeting de este 2023 y es precisamente la reunión 34 que abre la puerta a esta nueva estadística en el hipódromo de La Rinconada, en la jornada de traqueo del viernes el jinete Jonathan Herrera nos habló de sus compromisos.

-Un gusto en saludar a la afición hípica.

Comienzas en la primera valida con el ejemplar Papa Suu ¿Cómo viene este ejemplar?

-Sí, comenzamos con Papa Suu, me dieron nuevamente la oportunidad de correr con este caballo, tiene demasiado chance, es su lote y con suerte estaremos decidiendo esta carrera.

Lucky Change viene a su segunda carrera, es un caballo qué debutó justamente contigo, ¿Qué se puede esperar de este caballo?

-Es un caballo que hemos estado trabajando, le mandamos a poner la gríngola, vamos a ver como se comporta y se desenvuelve en la carrera.

En la 8va y tercera válida tendrás el compromiso de tener a Sulinam, ya has trabajado con el pero no lo has corrido en competencia, ¿Cómo ha sido el trabajo con el?

-Efectivamente, la última vez que corrió tuvo algunos tropiezos, la distancia de esta carrera lo favorece, esperemos ir de punta a punta.

¿La línea de Jonathan Herrera?

-Con el favor de Dios estaremos decidiendo con Papa Suu.

Envía un saludo a la gran afición Hípica

-Le envío un gran saludo a la fanaticada hípica y que sigan apoyando al hipismo nacional.