Jinete venezolano sufre mala praxis médica en Chile y esta es su situación

El jockey venezolano Luis Felipe Rodríguez atraviesa por una delicada situación de salud. El fusta nacional, con campaña en pistas como la del Club Hípico Santiago, el Valparaíso Sporting Club y el Hipódromo Chile, tuvo una rodada que ameritó varias intervenciones, pero en una de esas, una mala praxis trunca por el momento su carrera profesional y su vida normal.

En declaraciones exclusivas para Meridiano, el propio Rodríguez desde Chile relató como ha sido su transitar desde que se cayó y el día 8 de septiembre ingresó al Hospital del Trabajador, ubicado en Providencia, para hacerle una operación ambulatoria: "Hace 4 meses y medio tuve una caída en el Hipódromo Chile, de la cual tuve fractura en la columna, cuatro costillas y aire en un pulmón. Fui operado y quedé muy bien. Luego, los médicos no se percataron de que había una pequeña fisura en la columna y me intervienen de nuevo después de tres meses para colocarme una especie de cemento para fijar eso", apunta el jinete.

La primera victoria de Luis Felipe Rodríguez en Chile con Nick Blue. Foto: Fotooficial.cl

Sin embargo, lo peor vino después para el carabobeño que inició su vida sobre los purasangres en nuestro país en el año 2005. "La operación iba a ser un procedimiento ambulatorio el cual no representaba riesgo para fijarme eso, pero el médico golpeó la médula espinal y me causó una parálisis en la pierna izquierda. El médico impactó un nervio y al golpearlo, no puedo mover la pierna. Por ello, tengo 26 días hospitalizado y el pronóstico es delicado. Tuve dos operaciones el mismo día con media hora entre una operación y otra, una de 7 a 9 de la mañana y la otra de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. A mi familia le negaron la información de mi situación por la que pasaba", manifestó

Por el momento, Luis Felipe Rodríguez está en proceso de rehabilitación y la incertidumbre rodea la habitación donde el se encuentra, debido a que no se sabe el momento de su regreso a la acción hípica.