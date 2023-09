Jesús Antonio Romero va seguro con estos presentados para visitar al paddock de La Rinconada

La jornada de traqueo se inició en horas de la mañana de este miércoles 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada donde jinetes y entrenadores estuvieron listos para evaluar la preparación de sus ejemplares previo a la participación de la reunión 38 a disputarse este domingo 01 de octubre.

El trainer Jesús Antonio Romero aprovechó la oportunidad de conceder la entrevista para Meridiano Web en los espacios de la pista caraqueña para conocer en detalle sus 3 ejemplares presentados en la próxima jornada dominical.

Entrenador inicia su compromiso con la cincoañera De Nene en la segunda competencia conducida por segunda vez por el jinete Yoelbis González ¿Cómo estuvo su preparación?

-Es una yegua que tengo que aceptar que no he dado en el clavo. Hemos intentado de darle formas al entrenamiento. Hemos buscado la forma de que la cincoañera haga la carrera como la hizo en su debut que fue su única victoria.

Para esta competencia le volvimos a quitar las gríngolas porque no estábamos buscando el cambio de solución con la yegua. Volvemos sin gríngolas. Su última actuación tuvo un incidente con un pequeño golpe en su pata, la revisaron y dieron el visto bueno para correrla. Creo que eso fue un detalle a tomar en cuenta, ya que la yegua salió como se dice consternada de la carrera, no se empleó y, sin embargo, llegó sólo a 4 cuerpos.

Repite la monta de Yoelbis González y la yegua anda en excelente estado físico en buenas condiciones. Repito, si doy en el clavo con la yegua va a estar de 1-2 en la competencia.

Para la quinta válida del 5y6 tendrá a dos ejemplares: Money The Bank con la monta por primera vez de Julio Moncada que en su última actuación la subieron de segundo por vía reglamentaria y con Monterreal que tendrá a Jorge Luis Pérez en el sillín por segunda vez y podrá buscar su segunda victoria de esta temporada.

-El caso de Monterreal es el mismo caso de Money The Bank que corrieron junos. Ambos tuvieron tropiezos en la partida, parece increíble los dos ejemplares corrieron y tuvieron tropiezos, quedaron último y penúltimo.

En el caso de Money The Bank fue más notorio, ya que el caballo que ganó la competencia le da un golpe y por eso le proceden al distanciamiento.

Monterreal es un caballo que está semana hace una carrera un poco más cerca a la velocidad, más cerca a los punteros, esa es su forma de correr y Money The Bank es un ejemplar que definitivamente corre en atropellada por más que uno busque la manera de correr cerca, no se emplea como esperamos. Tenemos que hacer esta carrera en atropellada.

¿Cómo estuvieron los ajustes de estos tres ejemplares entrenador?

-La yegua De Nene ajustó de forma aceptable. El caballo Money The Bank trabaja más que todo en base a bateo porque pesa 392 kilos, no es un ejemplar que ha crecido en la cancha más bien hay que ayudarlo y va entero en la competencia. Hay un caballo fuerte que se llama Yes and Yes, pero estaremos buscando ese par de victoria el día domingo.

Entrenador de sus 3 ejemplares ¿Cuál llevará al recinto de ganadores este domingo?

-Mira el 5y6 Money The Bank va con mucho chance, puede sorprender y la yegua De Nene.