Francisco Arrieta gana su primer stakes de grado en Keeneland con este ejemplar

Este domingo 8 de octubre, será una fecha muy recordada por el jockey venezolano Francisco Arrieta. El zuliano montó en el hipódromo de Keeneland y llevó al recinto de ganadores a un potro en un evento de grado 2, el Bourbon Stakes, celebrado en recorrido de 1.700 metros en pista de grama, con un premio por repartir de $350.000.

Can Group, un descendiente de Good Samaritan en Blue Gallina entrenado por Mark Casse para los colores de la sociedad entre el D.J.Stable LLC y Cash is King LLC, corrió último durante más de 1.200 metros. Arrieta sin desesperarse, mantuvo al dosañero con las reservas suficientes hasta que en la última curva comenzó a acelerar el paso para descontar en la recta final y en el último brinco obtener la victoria con una nariz de ventaja sobre Noted, latigueado por Irad Ortiz Jr. El tiempo empleado por el ganador fue de 1:42.4 en la denominada milla y dieciséis. Can Group fue batacazo de $56,34 a Ganador, $21,32 el Placé y $13,00 su Show.

Este triunfo representa el primer clásico de grado para Francisco Arrieta en un hipódromo tan difícil y selecto como el de Keeneland. "Esto es hermoso. Nunca había tenido la posibilidad de montar en Keeneland y aquí estoy. Soy ganador de un clásico grado 2. Es increíble." declara Arrieta a los medios después de su victoria. El látigo cumple campaña regularmente en el legendario escenario de Churchill Downs, también ubicado en él estado de Kentucky. Por el momento, Arrieta acumula 998 victorias de por vida en Estados Unidos. En lo que va de año ha logrado 109 triunfos.