Fallece Jerry Moss, el dueño de la campeona Zenyatta

Un capítulo triste vive la hípica de Estados Unidos este miércoles por la noche. La figura de Jerome "Jerry" Moss ya no estará presente entre los mortales. A los 88 años de edad deja este plano en la ciudad de Los Ángeles, California.

Jerry Moss fue productor musical. Junto a su socio el trompetista Herb Alpert, fundaron A&M Records, empresa discográfica que le abrió las puertas nada más y nada menos que a emblemáticas figuras del rock como The Police, Peter Frampton, The Carpenters y otros más que le hicieron ser merecedor de estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

En el hipismo, Jerry Moss fue un propietario exitoso. Sus sedas azul aguamarina con una franja rosada en pecho y espalda, la lucieron ejemplares como Giacomo, ganador del Kentucky Derby, así como los triunfadores clásicos Gormley, Keri Belle y Zazu, pero su ejemplar más famoso y que lo hizo merecedor de un reconocimiento mundial, fue la valiente yegua Zenyatta.

​​​​​​El nombre de esta campeona precisamente fue por una de las producciones discográficas de la compañía de Moss. El álbum "Zenyatta Mondatta", fue el tercer disco de The Police y salió al mercado en 1980.

Zenyatta ganó 19 carreras de forma consecutiva y su única derrota fue en el intento de conquistar por segunda vez la Breeders' Cup Classic (G1). Uno de esos villanos que a veces el hipismo coloca sin querer, fue el caballo Blame, el culpable de haber cortado la magnífica racha de triunfos.

El fallecimiento de Jerry Moss fue anunciado por su familia a través de una nota de prensa: "Nuestro amado padre, esposo, abuelo, bisabuelo y amigo, murió en paz en su casa de Bel Air, California" reza parte del texto enviado a los medios internacionales.