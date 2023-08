Estos son los fijos que le gustan José Gilberto Hernández el domingo en La Rinconada

El tercer meeting comenzará este domingo 3 de septiembre con la programación de la reunión 34 de competencia en el hipódromo La Rinconada con 10 carreras sin pruebas selectivas.

José Gilberto Hernández, conversó en entrevista para Meridiano Web la mañana de este miércoles 30 de agosto en el óvalo de Coche para conocer en detalle sus 5 compromisos a participar en la jornada dominical.

José Gilberto este domingo 3 de septiembre se dará inicio el tercer meeting aquí en La Rinconada. Vas a participar en 5 compromisos para la reunión 34. La yegua Gran Marisela será tu primera monta, la cual hará su debut en la segunda carrera, nacida y criada en el Haras Alameda y presentada por Rubén Lanz ¿Cómo estuvo su ajuste el día de hoy?

-Es una yegua que tengo tiempo trabajándola. Se le corrigió un problema en el aparato. Lo hace muy bien y creo que estará decidiendo la segunda carrera.

Para la quinta competencia (primera válida del 5y6) montarás al cincoañero El De Mathias presentado por Jesús Romero Rojas que regresa a la acción tras 35 días sin correr y en su última actuación ganó la prueba con marcaje de 87 exactos ¿Qué nos puedes comentar acerca de su preparación?

-Si, es un ejemplar que he tenido la oportunidad de trabajar entre semana. Un caballo que anda en excelente en cancha, se mantiene en condiciones, creo que ésta es otra victoria para José Gilberto Hernández.

En la séptima del programa (tercera válida del 5y6) vas a montar a Mr. Bruno, un castaño cuatroañero que también es entrenado por Rubén Lanz y retorna a la arena caraqueña después de 63 días sin correr ¿Cómo estuvo su ajuste el día de hoy?

-Si, es un caballo que tiene tiempo sin correr. Anda muy bien en cancha, pero va a la reaparecida y veremos qué tan bueno lo hará en esta carrera.

My Going Mate será tu próxima monta para la novena de la jornada (quinta válida del 5y6) presentada por Juan Carlos De Abreu que vuelve a la pista caraqueña tras 56 días de descanso y en su última actuación partió mal. Coméntanos, ¿cómo estuvo su entrenamiento?

-Si, esta yegua tiene problema en el aparato, que hace su retraso en la partida, pero va mejorando y será otra victoria para José Gilberto Hernández.

Culminas tu compromiso en la décima competencia (sexta válida del 5y6) con la tresañera Reina Amada entrenada por Humberto Correia que también viene a reaparecer a la pista de La Rinconada luego 49 días ¿Cómo estuvo su ajuste?

-Es una yegua que la llevé al aparato, lo hizo bien. Una yegua que va a la sexta válida y puede ser la sorpresa cerrando la jornada esta cincoañera Reina Amada.

José Gilberto de tus 5 montas ¿Cuáles son los que más te gustan como fijos para ganar el domingo?

-Me gusta El De Mathias, la debutante Gran Marisela de Rubén Lanz, la yegua My Going Mate del trainer Juan Carlos De Abreu y Reina Madre que tiene bastante chance. No la dejen por fuera para el 5y6, que será un buen dividendo cerrando la jornada.