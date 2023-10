Esto es lo que dice Ramiro Caldeira sobre sus ejemplares para la doble jornada en La Rinconada

Como todos los miércoles, el equipo de Meridiano Web hizo presencia en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada para conocer las impresiones de los protagonistas de las carreras que se van a realizar este sábado y domingo en el óvalo de Coche.

En esta oportunidad, se conversó con el entrenador Ramiro Caldeira, que tiene cuatro ejemplares en las pruebas del sábado y tres en la reunión del domingo.

Bienvenido a Meridiano Web, el sábado tiene cuatro ejemplares, comienzas con El Perfecto y la monta de Jhonatan Herrera, cómo has visto a este ejemplar y qué esperas de él en la carrera.

-Un saludo a toda la afición hípica y gracias por la entrevista, este es un caballo que trabaja bien, y esta corriendo de manera regular, en este momento puede mejorar para que esté en el marcador o gane la carrera.

En la cuarta válida vas con Rey Vulcano, algún ajuste con algún implemento con respecto a su última carrera.

-No, ya este es un caballo maduro de seis años, a veces le ha tocado lotes de ejemplares de cinco años, es un purasangre que puede mejorar, aún no me he adaptado a él o él no se ha adaptado a mí, pero considero que va a ganar su carrera pronto.

Continuas con una yegua, Money Player, que la haces reaparecer ¿Cuál es tu expectativa con ella para esta reaparecida?

-Esta es una yegua que siempre anda bien, es una madura de siete años, si llega a correr la carrera como esta haciendo los trabajos, puede ganar la carrera anda muy bien en cancha, vamos a esperar a la competencia.

Cierras el sábado con Trebol de Arte, un ejemplar que tuvo buenas expectativas en su última, pero no le fue bien, ¿tuvo algún tipo de tropiezo o problema?

-La vez pasada tuvo un tropiezo allá arriba en la pista, anda bien en pista, este lote que tiene a Queen Emmy, una yegua que es brava, pero considero que puede sorprender en esta carrera.

Para las competencias del domingo, vuelves a inscribir a Baby José que ganó en su última una condicional de reclamo, ¿Cómo lo ves para esta carrera?

-Si, ahora corre contra los mismos, menos contra el que llegó segundo, de presentarse la misma pelea de la prueba anterior, creo que el caballo va a decidir y ganar la carrera, me gusta para ganar si se plantea la pelea en punta, porque esté es un caballo que corre desde atrás, lo único es que va con un hándicap de 56 kilos.

Por último, vas con dos ejemplares, Marrakech que reaparece y Mía Sabatini.

-Esta yegua Marrakech, lo ha hecho bien en los trabajos, Mia Sabatini es una yegua muy rápida, esta vez va a correr sola en punta y Marrakech va a correr atrás, con un poco de suerte, creo que Marrakech va a estar decidiendo la carrera, ojalá Mia Sabatini se mantenga hasta el final.