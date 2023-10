La reunión 39 del año en el hipódromo La Rinconada, tiene en su programación dos pruebas selectivas como parte de la agenda de la tarde dominical, ambos clásicos llegan a su cuarta edición, aunque son de diferentes grados. Primero, previo al inicio del 5y6, se disputará el Clásico Ezequiel Zamora (G3) para yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros, luego en la quinta válida del programa, se correrá el Clásico Virgilio Decán (G1) “Aly Khan” en la misma distancia y apartada para machos tresañeros o más.

El reconocido látigo que volvió a la pista caraqueña luego de una caída y dos operaciones, cumple campaña en el óvalo de Coche en el 2023, donde ha conseguido hasta los momentos, cinco victorias, 8 segundos y 8 terceros. Viene de ganar en la pasada reunión 37, el Clásico Gustavo J. Sanabria con la yegua The Queen Nani, en distancia de 2.000 metros, en 130 segundos exactos para el entrenador Yanir Hurtado.

Fue la primera selectiva de Aranguren en La Rinconada desde el 2018, cuando con un ejemplar de César Cachazo, salió victorioso con My Racing Mate en la Copa Sweet Candy, en distancia de 1.900 metros, con tiempo de 119 3/5.

Este miércoles, Meridiano conversó con el profesional del látigo sobre sus dos montas en las pruebas selectivas de la reunión 39.

Bienvenido a Meridiano, felicitaciones por la victoria en el pasado Clásico Gustavo J. Sanabria en la reunión 37. ¿Qué se siente volver a ganar una prueba selectiva en La Rinconada?

-Gracias por las felicitaciones, y por darme la oportunidad de dirigirme a la afición hípica. Muy feliz de haber ganado el Clásico Gustavo J. Sanabria, porque para mí, ganar una prueba de corte clásica es un orgullo, y después de tanto tiempo sin montar, volver a las pistas, empezar a ganar carreras y luego un clásico, no tiene nombre.

En esta reunión tienes dos montas selectivas, ambas del entrenador Ramón García, vas a ir en el Clásico Ezequiel Zamora con Strength Caryus, una yegua que en sus dos últimas ha mejorado cinco puestos y viene de correr en la pasada Gala Hípica de Caracas, en el Clásico Sprinters.

-Esta es una yegua que aún he podido trabajarla, pero he visto sus videos, y tiene bastante velocidad, aunque la carrera se presenta con bastante rapidez, ya que hay ejemplares como Chipis Time, también de Ramón García, Tequila tiene velocidad, pero no le quito la opción a mi monta porque si se pone en la punta, puede sorprender.

Y en el Clásico Virgilio Decán (G1) montaras a Strength Mask, que es su segunda prueba después de reaparecer. ¿Esta lista para volver a ganar?

-Sobre este ejemplar, quiero decir que estoy muy agradecido con los dueños por darme la oportunidad de montar estos dos ejemplares. La semana pasada tuve la oportunidad de brisearlo, y anda bastante bien, este miércoles lo pude galopar y el caballo anda extraordinario en la pista. Este es un ejemplar que tiene bastante velocidad si lo dejan correr adelante, un poco cómodo, se puede venir de punta a punta, si tiene un enemigo es el ejemplar Bravucón.