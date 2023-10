Esto es lo que dice Darío Piccinini sobre su regreso al entrenamiento de purasangres

Darío Piccinini, quien cumplió su labor como entrenador de purasangres de carreras en los hipódromos de Valencia y La Rinconada durante 15 años, conversó este miércoles 11 de octubre en entrevista exclusiva para Meridiano desde la cuadra 14 del óvalo de Coche, sobre su regreso a la profesión tras 20 años de ausencia.

El trainer volverá a ensillar el próximo domingo 15 de octubre en la sexta válida del 5y6, perteneciente a la reunión 40. En esta competencia presentará a la yegua Black Truffle con la monta del aprendiz Leomar Sangronis y el número 12 en la gualdrapa.

Entrenador: ¿Qué le motiva a usted regresar a La Rinconada después de 20 años?

-Esta es una profesión que se lleva en la sangre. Como bien lo sabes, hace 20 años dejé de entrenar, pero me mantuve ligado al medio en el área del pronóstico y después de esos 20 años, hemos decidido retornar y aquí estamos nuevamente gracias a Dios y estamos con mucho optimismo tratando de regresar de la mejor manera posible.

Además de regresar a La Rinconada como entrenador de purasangres de carreras, ¿qué otra actividad realiza en la actualidad?

-Básicamente me estoy dedicando al 100% en entrenar a la yegua Black Truffle que es el único ejemplar que tengo en mi caballeriza. Le dedicamos mañana, tarde y hasta las noches. Estamos 100% enfocados y concentrados en lo que estamos haciendo en este momento.

¿Cómo fueron sus inicios en la hípica?

-Fui asistente del entrenador Víctor Urbina. Ingresé a su cuadra en el año 1981. Soy ahijado del ya fallecido Don Antonio Algarbe y a través de Don Antonio que fue maestro de Victor Urbina, conseguí la oportunidad de ingresar como asistente de entrenador, en la cuadra de Urbina hasta el año de 1988, cuando me gradué en la misma promoción de excelentes entrenadores que puedo citar: Antonio Sano y Juan Carlos Ávila que son abanderados de aquella promoción del año 88.

¿Qué recuerda de los ejemplares que fueron destacados en su trayectoria como entrenador?

-Tuve muy buenos caballos. Podría hablar de este momento que me viene en la mente a Tellaerre, yegua que fue campeona. Ganamos el Prensa Hípica Nacional, ganamos muchas pruebas selectivas con ella.

También tuve una yegua muy buena llamada Red Princess, que también fue ganadora selectiva de la gente del Haras San Remo. Tuve el caballo Between Six, que fue ganador en el Clásico Fuerza Armada en el año 2002, la yegua Miss Fraulein que también corrió pruebas selectivas y otros ejemplares que fueron parte de mi carrera como entrenador durante 15 años entre Valencia y La Rinconada.

¿De esas victorias cuáles recuerda más?

-Las más satisfactorias fueron las victorias con Tellaerre en el Prensa Hípica Nacional y definitivamente Between Six, en el Clásico Fuerzas Armadas, un clásico sumamente exigente. Estuvimos preparando el caballo durante seis (6) meses conscientemente para correr esa carrera y tuvimos la suerte y el honor de ganar el Fuerza Armada con Between Six.

Ahora que está aquí en la Cuadra 14 de La Rinconada vas a presentar a Black Truffle que va en la última válida. ¿Cómo está la yegua?

-Es una yegua que marca nuestro regreso después de 20 años sin presentar a un ejemplar. Estamos muy contentos, muy emocionados. Hay nervios, sabemos que la carrera es cuesta arriba porque ella como sieteañera le toca en el grupo de las cincoañeras. Sin embargo, vamos con mucha fe y optimismo. La yegua se encuentra en excelente condición.

La misma fue recibida en perfecto estado de la cuadra de mi colega Abraham Campos, a quien agradezco por el hecho de haberme entregado una yegua en muy buen estado. De nuevo vamos con toda la fe y todo el optimismo que creemos vamos hacer una gran carrera con la yegua.

Black Truffle utilizará el implemento Martingala ¿Cuál es la razón para que lo lleve?

-Ella utiliza la martingala y la lengua amarrada que era el implemento que se utilizaba en la cuadra de Abraham Campos. Nosotros decidimos mantenerla ese implemento. Corregimos un par de detalles menores que consideré que había que corregir. Una vez que la yegua se adaptó a mi sistema de entrenamiento decidimos inscribirla.

¿Cómo ha observado el trabajo del jinete aprendiz Leomar Sangronis?

-Muy bueno. He visto al joven corriendo dando cada vez más y es un aprendiz, está en proceso de aprendizaje, pero es un muchacho con mucho futuro al igual que algunos que he tenido la oportunidad de ver y se defiende que lo hacen muy bien.