Esto comenta Miguel Cortez sobre sus presentados para este domingo en La Rinconada

La mañana de este miércoles, el equipo de Meridiano Web hizo presencia en el ovalo de Coche para conversar con los entrenadores y jinetes que hacen vida en La Rinconada, y son parte de la reunión 32 del año, que tiene diez carreras programadas, e incluyen las válidas del 5y6 nacional a partir de la quinta competencia de la tarde.

En esta oportunidad, se entrevistó al entrenador Miguel Cortez, quien tiene dos ejemplares inscritos para este domingo en La Rinconada, uno de los cuales parte como favorito para ganar su respectiva carrera, además dio sus impresiones sobre el entrenamiento y el trabajo para este domingo de los purasangres en sus respectivas competencias.

Buenos días, este domingo tiene dos ejemplares, comenzamos en la primera válida con el ejemplar Yes and Yes.

Este ejemplar viene de correr 1.800 metros, ahora va a correr 1.300, lo único que le tengo miedo, es a los cuatroañeros, el (caballo) anda muy bien y no lo dejen por fuera, y lo acompañen con los favoritos.

Por último, en la novena carrera tiene al ejemplar Kingston, que además es el primer favorito, con la monta de José Alejandro Rivero, ¿Cómo ha visto al ejemplar esta semana?

Este caballo esta en condiciones, ya agarro el time, se mantiene bien, si sale todo bien, el caballo debería de cristalizar.

¿Su favorito para este domingo?

El caballo Kingston.