Este sábado vuelve la acción al Hipódromo de Valencia

Las jornadas ecuestres continúan en la arena del óvalo carabobeño este próximo sábado 06 de abril. Para el día, una de las competencias más relevantes es la octava, siendo la sexta válida. Se llevará a cabo a la 4:55 p.m. con una distancia de 1.400 metros.

En esta carrera, participarán doce ejemplares, de los cuales tres son favoritos. El primero es Tiz Sensation (3), el segundo es King Bulbs (5) y el tercero es Scrittore (6). Del Capi (1), My Grandchildren (2), Mr Bolinge (4), Money Strong (7), Helios (8), El Fugitivo (9), The Braves (10), Detonante (11) y Iron Time (12) aunque no están en la lista de favoritos, igual competirán por la bolsa de 768,00 bolívares y 4.800,00 dólares en premios.

