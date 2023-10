Este potro entrenado por un venezolano está nominado para participar en la Breeders' Cup

Cada vez falta menos para las millonarias jornadas de la Breeders' Cup y de una vez, se conocen los posibles participantes para una de las competencias reservadas para dosañeros, la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1), en recorrido de 1.600 metros en pista de grama con un millón de dólares por repartir.

Allí estará presente el potro Grand Mo The First, entrenado por el venezolano Víctor Barboza Jr. para los colores del Granpollo Stables LLC. El ejemplar ha sido incluido entre las pre-nominados para la contienda hípica que será el viernes 3 de noviembre en el césped de Santa Anita, de acuerdo con lo informado por el propio Barboza al medio Blood Horse. Grand Mo The First es un ganador de dos en tres actuaciones y su última carrera fue precisamente en ese mismo escenario de Santa Anita el 8 de octubre, al figurar tercero en el Zuma Stakes (G3) a 3 1/2 cuerpos del ganador Endlessy, en recorrido de una milla en grama.

Grand Mo The First es un hijo de Uncle Mo en Liles So Far por Giant's Causeway, criado por John Gunther. En la Juvenile Turf (G1) aparecen también como posibles rivales de Grand Mo The First, el reciente ganador clásico en Keeneland, Can Group, montado por el criollo Francisco Arrieta; los potros europeos Mountain Bear, Islandsinthestream, Unquestionable, Capulet e Iberian.