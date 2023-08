Este es el caballo que le gusta a Gabriel Márquez para ganar en la Gala Hípica este domingo

La Gala Hípica de Caracas que se realizará este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada sirve como marco para dar por finalizado el segundo meeting de la temporada en el coso de Coche.

El entrenador Gabriel Márquez tiene inscrito a 14 ejemplares a lo largo de las 12 competencias que incluyen las siete selectivas de la tarde. La mañana de este miércoles conversó con el equipo de Meridiano Web que se llegó a las instalaciones del ovalo de Coche para conversar con los protagonistas.

Muy contento de participar en esta prestigiosa Gala Hípica 2023, que se realizará en el Hipódromo Internacional La Rinconada en Caracas, Venezuela. Este domingo donde tengo a 14 ejemplares, comenzó compartiendo el trainer de caballos previo a la primera pregunta.

14 caballos y en la primera comienza con My Blue Sky con la monta de Jhonathan Aray.

-Jhonathan es mi jinete de confianza, es un muchacho disciplinado y trabajador, este caballo en su última llevaba el implemento Gríngola, y al momento de la partida el caballo les sacó el cuerpo a los otros ejemplares, hemos trabajado en eso, a pesar de venir lejos, arribó a solo cinco cuerpos.

En la segunda carrera va con Rosa Amelia, en una distancia donde la ido mejor, como son los 1.200 metros.

-Con esta yegua buscamos el descargo en el servicio el jinete Yonecso Bermudez, va a estar decidiendo la carrera que es bastante pareja.

En la tercera tiene a Gran Moto, a pesar de últimas competencias ha descontado cuerpos de distancia.

-Este ejemplar ha mejorado bastante, de siete años, se encuentra sano y esta bien en la cancha, en este lote va a hacer bastante difícil que lo derroten, no lo dejen por fuera en sus combinaciones porque está en el tope de sus condiciones.

En el inicio de la Gala tiene a Paomi Police, que es la que puede sorprender en La Cruz del Ávila.

-Esta carrera es un duelo de titanes donde hacemos presencia, ya hemos vencido anteriormente con Paomi Police a las dos favoritas de la carrera (Lyndacarter y Philomena), espero que esta sea otra ocasión en la que le ganemos, porque esta yegua se encuentra muy bien y me gusta para sorprender.

En la quinta carrera (Copa Invitacional del Caribe) tiene dos ejemplares: Shakman y Persecuted, cómo los ha visto en sus trabajos esta semana.

-Otro de los clásicos que es bastante parejo, donde corren los mejores caballos de la milla, el caballo Persecuted en su última partió mal y nos enfrentamos a un caballo como El de Froix, totalmente transformado y él no deslució y arribamos en el segundo lugar. Yo creo que va a estar decidiendo con la monta de Jaime Lugo Jr. e igualmente Shakman, que anda muy bien por cancha, va a venir duro al final, no se extrañen si termina decidiendo la carrera también, ya que en esta carrera puede suceder cualquier cosa, es un clásico, es la clásica milla y los dos ejemplares se encuentran al tope de condiciones.

En el inicio del 5y6 nacional (Clásico Sprinters para yeguas), lleva a Luna Llena, que en duelo deportivo ante La Sensacional.

-Correcto, recordemos que esta es una yegua va de 4-4, no es fácil mantener el invicto en los caballos, creo que es merecedora de esta oportunidad en este clásico ya que lo ha hecho muy bien, creo que la carrera hay que correrla, la yegua tiene calidad, lo ha demostrado, va a su prueba de fuego, es su primera prueba selectiva y es un Grado 1, Dios quiera tengamos la victoria.

En el Clásico Julian Abdala estrena a la Azurra y Furia.

-La Azurra es una yegua que anda muy bien por cancha a pesar de no estar al 100%, son potras de dos años, que comienzan su carrera como atletas y la yegua Furia, son dos ejemplares que se encuentran en un 70-80% de sus condiciones, encaminados hacia un desarrollo atlético de ellas, y vamos a esperar lo mejor de nosotros, aquí gana cualquiera, son potros, esperemos que lleguen sanos, que todo pase bien y la bendición de Dios esté con todos los participantes.

Para el Sprinters de machos, lleva a Vida, que no ganó por nada en su última carrera.

Este ejemplar es merecedor y ganador de participar en esta carrera, un gran sprinter, me gusta para ganar.

En el Clásico Gradisco estrena a dos ejemplares: Chateau Lafite y Carupano Six

-Como te comenté con las potras, son ejemplares que buscamos la condición psico atlética en un 100%. Son caballos jóvenes, son niños, que están comenzando su carrera atlética, ellos lo van a hacer bien, no te extrañe que estemos en el tope del marcador, hay calidad, tenemos bastante participación, tanto de las yeguas como de los machos, bien nutrida las carreras, bien bonitas y que la Bendición de Dios esté con nosotros en esta carrera.

En el Clásico Propietarios Hípicos tiene al ejemplar Gran Pepe.

Este caballo anda en el tope de sus condiciones, vamos contra un ejemplar que está transformado como es El de Froix, yo creo que las carreras hay que correrlas, El Gran Pepe se que va a dar lo mejor de él. No se extrañen que estemos sorprendiendo, el caballo anda muy bien y estoy bastante contento de participar en esta Gala Hípica, de ser parte de este hipismo y de tener la bendición de Dios, de todo nuestro equipo de cuadra y los ejemplares.

Cierra con el ejemplar Ken Gio King en la última, que viene de llegar segundo en su última y con buenas actuaciones.

-Tenemos la oportunidad de cerrar la jornada con este ejemplar, Dios quiera que sea de manera victoriosa, él esta de turno, una carrera de tresañeros, bastante pareja, no se extrañen que estemos en la cima, este caballo también me gusta para ganar.

Dentro del segundo meeting que finaliza, ¿Cómo lo analiza para usted, el Stud y los caballos?

-A nivel profesional me siento bastante contento ya que estoy rodeado de un grupo de trabajo tanto propietarios, caballerizos, capataces, asistentes, personal de cuadra muy contento, hemos tenido un año maravilloso, hemos ganado pruebas selectivas. Estado presente en los clásicos. Hemos tenido los caballos en el momento indicado, al tope de condiciones. Hemos tenido la bendición de Dios y creo que, finalizando este meeting no me queda más que agradecer a todas esas personas que me han apoyado, que han estado con nosotros y Dios sobre todas las cosas, la presencia de Dios está en la caballeriza y mientras él este, todo va a estar bien.