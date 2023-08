Este entrenador que celebra su cumpleaños tiene un particular récord en la máxima carrera del hipismo venezolano

El 15 de agosto de 1952 nació en la ciudad de Maracay, un niño que posteriormente se convertiría en sinónimo de hipismo. Se trata de Agustín Bezara Castro, entrenador de caballos purasangre de carreras que entró en la historia del turf criollo con sus hazañas y en especial con las victorias en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (G1).

Conocido como el “ABC del hipismo”, el aragüeño fue campeón en La Rinconada en 1979 y de 1981 a 1985. Entre sus múltiples triunfos clásicos está aquel famoso Clásico del Caribe con Rayo Láser, la Copa Confraternidad en Santa Rita con Mon Coquette y el tajo más grande del Simón Bolívar como lo fue la yegua Princess Run, montada por el recordado Rubén Huerta.

Agustín Bezara tiene el récord de haber sido el único entrenador beneficiado en los dos distanciamientos que han existido en el Clásico Simón Bolívar, ambos llenos de polémica. El primero fue en 1987: Bezara presentó a Aragonero, el caballo de Doña Maruja Estevez que guiaba Rafael Torrealba. Este protagonizó el reclamo con Gallardete conducido por Juan Vicente Tovar. Los comisarios decidieron a favor de Aragonero, en un dictamen que todavía 36 años después genera pasiones a montón.

El otro distanciamiento fue con Green Gold, pupila de Bezara y Argenis Rosillo fue su jockey. Rafael Torrealba iba esta vez con It Comes Well, el pensionado de Francisco “Kiko” D’Angelo. La travesura de Torrealba al agarrarle la bota a su colega, produjo que el fallo de los jueces fuera nuevamente a favor de Agustín Bezara. Increíble pero cierto.

En la actualidad Bezara reside en Estados unidos. Alejado de la profesión, sumó casi cien triunfos durante su incursión en los hipódromos norteamericanos, entre ellos un stakes con el caballo Reverón, también de intereses venezolanos. En La Rinconada entrenó hasta el 2002 y en Estados Unidos hasta el 2021.