Este aprendiz revela su línea para el sábado en La Rinconada

El deporte es parte de la vida y al ser parte de ella genera buenos, excelentes y malos momentos; para el aprendiz José Leonardo Canelón no es la excepción.

Canelón, que ha vivido momentos duros tras una serie de lesiones, asegura estar 100% de sus condiciones para retomar la senda victoriosa en La Rinconada y así cerrar este año de una manera magistral.

Durante una entrevista que el jockey ofreció para Meridiano Web, en los traqueos de este miércoles, dio detalles sobre lo que será su participación para el fin de semana, por partida doble, en el óvalo de Coche. “Tintorero anda muy bien, si todo me sale bien, él decidirá la carrera. Mr. Slap es el que más me gusta para este fin de semana, tiene un buen descargo, gran puesto de salida y varias cosas lo favorecen para la carrera y es el imperdible de mis montas para este fin de semana”, manifestó el fusta.

Una de las últimas victorias de José Leonardo Canelón en La Rinconada

Para este fin de semana, que se disputarán las reuniones 40 y 41 en La Rinconada, Canelón firmó cuatro montas (dos el sábado y dos para el domingo) y en ambas jornadas tiene muy buenas opciones para ir al recinto de ganadores. El sábado montará a Compadre Chus en la segunda carrera y posteriormente, en la tercera prueba, a Mr. Slap. Este último lo dio como su línea. Para el domingo hará lo propio con Melado, en la tercera carrera, y Tintorero, en la siguiente competencia.

Como el ave fénix

José Leonardo ha vivido duros momentos, como se mencionó anteriormente, debido a dos lesiones fuertes que lo mantuvieron fuera del circuito caraqueño por un periodo de tiempo considerable; tras haber superado esas situaciones, el jockey resurgió y está preparado para volver a ganar en el principal recinto hípico del país.

“En el 2019 monté con varios jinetes que están fuera del país y luego me lesioné el manguito rotador y me mantuvo fuera un largo tiempo. Regresé a mi tierra, dejé la profesión a un lado para recuperarme al 100%; regresé y firmé con una yegua y en los trabajos entre semana una potra me cayó encima y me fisuró el tobillo, tuve que volver desde cero”, aclaró.

En ese año mencionado por el jinete ganó varias carreras, entre ellas con los ejemplares Litte Ka, Gran Tatu, Luis Emilio, entre otras más.

“Me siento muy bien, gracias a Dios, estoy trabajando duro en los tres turnos y poco a poco se mes están abriendo las puertas, estoy aprovechando esas oportunidades. No hay que dar ventaja. Estoy tomando la disciplina necesaria para volver a la victoria. Agradezco a David Palencia por la oportunidad y al entrenador Fernando Parilli Jr., que siempre me ha apoyado en mi carrera”, añadió de manera emotiva.



Un nuevo agente para él

El aprendiz manifestó, en exclusiva que, desde este martes 17 de octubre, empezó a trabajar con Walter Campero, mejor conocido como “Fofito” en La Rinconada, quien ahora es su secretario. “Empecé a trabajar con el popular ‘Fofito’, me vio trabajando mucho y le gustó el trabajo que estoy haciendo, acepté su propuesta y sé que es buen agente, tiene a Johan Aranguren y veo que está muy enfocado en su trabajo”, señaló.

En esta conversación con nuestro portal, Canelón admitió que ha estado tomando los consejos de otros jinetes y uno de ellos es Rigoalberto Sarmiento, con quien está en constante comunicación y ha recibido sus recomendaciones de gran forma para ponerlos en práctica. “Estoy muy enfocado, he tomado los consejos que me han dado y en especial del colega Rigo Sarmiento, a quien le guardo mucha admiración; también a mi familia que siempre ha estado conmigo en todo momento”, añadió.

Con las montas de este fin de semana planea volver a exhibir su calidad con el látigo y mostrarse nuevamente para seguir recibiendo oportunidades en lo que queda de este año. “Estaba esperando esta oportunidad para montar porque hay varios entrenadores que quieren verme porque estuvo mucho tiempo inactivo; estoy bien y quiero cerrar este año de buena forma y poder iniciar el próximo de la mejor forma”, finalizó.