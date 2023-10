Estas son las fijas de Maykor Ibarra para la doble jornada en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada tendrá este fin de semana dos reuniones de manera consecutiva como parte del último meeting del año, y en la semana previa a la celebración del clásico más importante de la temporada, como lo es Clásico Internacional Simón Bolívar (G1).

Este miércoles se conversó con el jinete profesional Maykor Ibarra, que va a tener un total de ocho montas entre las dos reuniones, varias de las cuales con altas opciones para visitar el paddock de ganadores.

Este sábado vas a tener tres montas, primero Nonna Vottoria, una yegua de Ramón García que reaparece. Has podido trabajarla, ¿Qué te ha dicho el trainer sobre ella?

-Un saludo a toda la afición hípica, esta es una yegua que ya tuve oportunidad de montarla, esta bastante bien, no ha tenido buenas carreras, pero viene mejorada para esta carrera, y esperamos que mejore en la prueba.

Sigues con Maximus Fortune, que en la anterior casi gana con él, a solo medio cuerpo de desventaja.

-Si, este caballo viene de perder una carrera increíble, donde corría una de reclamo, baja de su lote, el ejemplar esta bastante bien, esperemos que cruce la raya en ganancia.

Cierras el sábado con The Beast King de Rubén Lanz, ¿Cómo has visto al ejemplar?

-Aún no he tenido oportunidad de galoparlo, porque es un caballo bastante duro, he tenido oportunidad de verlo con su traqueador Gustavo Betancourt, está bastante bien, el lote no parece mayor cosa, viene de llegar segundo en el mismo, esperemos cerrar los compromisos ganando con este caballo.

El domingo tienes cinco montas, comienzas con The Saramago en la tercera, ¿Qué te ha pedido el trainer que hagas con este ejemplar?

-Tuve la oportunidad de ajustarlo, el caballo esta bastante bien, lo hizo bien en su ajuste, el lote no es de peligro, él viene mejorando en privado, espero que este haciendo una excelente carrera también.

En la quinta llevas a Magical Song, que mejoró mucho en su última presentación.

Este es un ejemplar que no pude montar en su última por una rodada con Maximus Fortune, y me reemplazo el compañero Pochito Lugo, pero ahora cambia de cuadra, está bastante bien, excelente para esta competencia. Esperemos que, con el entrenamiento de Ramón García, tenga una buena presentación.

En la siguiente vas con SpecialEdition de Rubén Lanz, corredor de selectivas de grado 1.

Ya he tenido varias oportunidades de montarlo cuando era del Stud Ferálico, creo que tuvo dos segundos conmigo este caballo, en esta carrera de reclamo, pareciera ser la primera opción, estamos bastante optimista con este caballo.

En el Clásico Edgar Ganteume debutas a Wabi Sabi, un ejemplar de Rubén Lanz.

-Esta yegua tuve oportunidad de conocerla hoy miércoles en el aparato, lo hizo bastante bien, esperemos que haga un excelente papel en el clásico.

Finalizas el domingo con Wakanda de Ramón García, en la anterior lograste subirla a la pizarra.

-Si, esta purasangre viene de correr con tresañeras, cuando es cuatroañera, vuelve a su lote, esta bien, deberían colocarla en sus combinaciones del 5y6 en el acumulado.

De tus montas de las dos jornadas, cuáles te gustan más para visitar el paddock de ganadores.

De todos mis compromisos, y agradecido por la oportunidad que me dan los entrenadores y propietarios, y a mi agente Angel Constanti, considero que el caballo Maximus Fortune y SpecialEdition, debería estar ganando con el favor de Dios.