Esta es la imperdible de Johan Aranguren para el domingo en La Rinconada

El tercer meeting del año tiene una nueva reunión este domingo, la número 40 del año en el hipódromo La Rinconada, que tiene una agenda de diez carreras programadas a partir de la 1:30 de la tarde, y que no incluye pruebas selectivas y el juego del 5y6 desde la quinta carrera de la tarde.

Uno de los protagonistas es el jinete profesional Johan Aranguren, que viene de ganar con Strength Mask en Clásico Virgilio Decán (G1) en su cuarta edición. Este domingo está encargado de la guía de tres ejemplares, se conversó con él para saber sus impresiones de los mismos.

Felicitaciones por el Clásico Virgilio Decán, cómo te pareció la carrera, ¿Cómo la viviste? ¿Cómo es volver a ganar una selectiva grado 1?

-Súper contento y feliz, de haber ganado otro clásico en mi carrera, me hace sentirme orgulloso, que estoy trabajando bien a pesar de las dificultades que he pasado, pero seguimos luchando, y las puertas se me están abriendo nuevamente poco a poco con los trainers, en las cuadras y los propietarios.

Este domingo vas a tener tres montas, una de Yanir de Hurtado, que es Go Nany Go en la tercera del programa, una yegua que se abrió mucho en su última.

-Sobre este ejemplar, su última carrera no la tomen en cuenta, desde la partida comenzó a buscar hacia afuera con el aprendiz Sangronis, le hicieron unas correcciones, en esta oportunidad debe ser una imperdible.

En la primera válida vas con Paradigma de Rubén Lanz, que le agregan gríngola en esta oportunidad, ¿Cuál ha sido la indicación del trainer para la carrera?

-Este es un ejemplar que ha sido un dato desde debutó, hoy tuve la oportunidad de llevarlo al aparato y el caballo brincó al tiro, yo creo que va a mejorar muchísimo, no lo dejen por fuera en las combinaciones.

Por último, en la cuarta válida vas con Electronic de César Morón, que viene de un pequeño parón ¿Lo has podido trabajar?

-Si, este ejemplar tuve la oportunidad de llevarlo al aparato de partida hoy miércoles, el caballo se siente bastante bien, va a estar decidiendo.