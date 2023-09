Entérate de estos ejemplares que Kelvin Perfecto dedica como línea del 5y6 en La Rinconada

Kelvin Perfecto, conversó en entrevista con Meridiano Web este miércoles 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, en el marco de la actividad de los traqueos, a fin de conocer los detalles de sus 7 compromisos a participar en la reunión 38 el día domingo 01 de octubre y esto fue lo que comentó el joven jinete profesional:

Comienza tu primera monta con la yegua Srita Emiliana en la segunda carrera presentada por Wladimir Sánchez. Es tu quinta ocasión que estarás sobre el lomo de esta yegua. En su última actuación llegó de segunda a 1/2 cuerpo de Marygol.

-Es una yegua que en realidad ya tengo varias oportunidades de montarla, gracias al entrenador Wladimir Sánchez y tanto la cuadra como mi persona hay mucho optimismo con la yegua, ya que viene de hacer una excelente carrera en su última actuación.

Debido a las carreras anteriores, es una yegua un poco complicada en carrera, no me había entendido bien con ella. Gracias a Dios esa última competencia me entendió a la perfección y logramos llegar de segundo.

Con el favor de Dios, si todo sale bien estaremos en paddock de ganadores con está ejemplar.

En la tercera del programa montarás a El Gran Adrián un tordillo tresañero que hará su debut presentado por José Luis Balzán ¿Cómo estuvo su preparación?

-Es un potro que debuta por primera vez. El debut de estos animales es por decir al azar. Pueden hacer excelentes carreras como pueden hacer cualquier extraño.

Este potro puede hacerlo muy bien en su debut.

Para la primera válida del 5y6 montas a la tresañera Cami Blue que hará su debut entrenada también por José Luis Balzán, nacida y criada en el Haras El Centauro ¿Cómo ha estado su preparación previa?

-Es una potra que ha mejorado poco a poco con pequeños problemas e inconvenientes de cuadra, de ella misma, pero el entrenador ha tenido paciencia al igual que el propietario y la tresañera va a demostrar cómo lo hace en su debut. Como todos los animales siempre dando fe y un poco de empeño para que se siga mejorando cada vez.

Tu siguiente compromiso es en la segunda válida una Condicional de Reclamo, montarás por primera vez al ejemplar Grand Diego preparado por Luis Peraza.

-Grand Diego es un caballo que para mí es muy importante para esta carrera. Creo que si el caballo me hace un buen desenvolvimiento, debería ser uno de los bravos de la carrera.

El ejemplar Feroz lo montarás por segunda vez en la tercera válida entrenado por Rubén Lanz que en su última actuación partió mal ¿Cómo se prepara este ejemplar?

-Es un caballo que ha tenido muchos problemas, es un caballo rebelde en el aparato no tanto en carrera. En su última actuación decidimos correr de menor a mayor, ya que es un ejemplar muy complicado y en esa carrera brinqué, lo dejé tranquilo.

Cuando lo hice correr en la pura recta que fue la instrucción del trainer Rubén Lanz, el caballo me remató, se consiguió dos ejemplares adentro y se me quedó apareado nunca quiso ni avanzar ni llegar y el ejemplar prácticamente me llegó entero a la raya, pero se me quedó fuera de la carrera y eso es lo que queremos corregir esta semana.

El caballo fue este miércoles al brinco del aparato, tuvo mejor brinco en el aparato que en sus actuaciones. Buen brinco y tuvo su buen ajuste. Esperaremos que de aquí al domingo, el caballo siga en óptimas condiciones.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

High Quality es una yegua cincoañera que lo montarás por primera vez en la cuarta válida, entrenada por Dotwing Fernández y reaparece tras 42 días sin correr.

-Es una yegua que en su antepenúltima carrera llegó de cuarta, después llegó a correr seguida y viene de llegar de novena en su última actuación, no tuvo una excelente carrera. Le dieron su descanso.

La yegua es un poco complicada de peso, de contextura, pero el entrenador con mucha paciencia se le está dando ahorita con los animales, descansándolo, lo que hay que es seguir y aprovechar la racha del entrenador que está en buena ganancia.

La yegua tuvo su trabajo normal este miércoles y este jueves va para su ajuste al aparato.

Kelvin culmina tu compromiso en la quinta válida del 5y6 con el ejemplar Mundial entrenado por César Morón y reaparece luego de 42 días sin correr.

-Es un caballo que en sus carreras anteriores lo pude montar una sola vez y llegué de quinto con este ejemplar Mundial, pero le dieron su descanso. Este miércoles terminé de conversar con el entrenador y me dijo que el caballo anda muy bien, que va a mejorar mucho, que le tenga mucha fe y empeño que podríamos estar dentro de los primeros cinco.

De tus siete compromisos Kelvin ¿Cuál es la línea del 5y6 que vas a dedicar para la afición hípica?

Me gusta mucho la yegua High Quality, el caballo Feroz de Rubén Lanz con muchas oportunidades, muchas opciones, me gusta el ejemplar Grand Diego de Luis Peraza y la yegua Srta Emiliana en la carrera no válida. Si Dios quiere y la yegua sigue saludable para la carrera del domingo, es muy difícil que la derroten el fin de semana.