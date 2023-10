Entérate de estos ejemplares que Abraham Campos dedica como línea del 5y6 en La Rinconada

El equipo de periodistas de Meridiano Web, se trasladó este miércoles 11 de octubre hasta el hipódromo La Rinconada, para asistir a los traqueos y buscar información con los jinetes y los entrenadores quienes están presente para la reunión 40, a disputarse el domingo 15 de octubre.

En esta ocasión, Abraham Campos conversó en entrevista para este medio acerca de sus 4 compromisos y esto fue lo que comentó.

Entrenador, para este domingo 15 octubre tiene 4 presentados. Comienza en la primera válida del 5y6 con dos ejemplares: King Guerrero montado por Derrick Dellan y Father Jesús conducido por Larry Mejías ¿Coméntanos sobre estos caballos?

-Tengo par de ejemplares cuatroañeros perdedores. King Guerrero ya comenzó a mejorar. Su última carrera llegó quinto con un poco de tropiezo. Este caballo esta mejorando poco a poco y está anunciando una pronta victoria, mientras que Father Jesús también está listo.

En su última competencia llegó segundo. Observo que el caballo tomó las condiciones que yo esperaba y con este jockey Larry Mejías, que hace un trabajo muy bien con los caballos punteros. Creo que es muy difícil, que este ejemplar se pierda en está primera válida. Así lo voy a recomendar, creo que es mi mejor carta para esta semana.

Entrenador para el caso de Father Jesús reaparece en la pista caraqueña luego de 35 días sin correr.

-Si, 35 días, en vista que es un caballo que está mejorando. Tuvo su mes de descanso. Viene muy bien, sus condiciones son óptimas y creo que no va a tener inconvenientes.

Para la segunda válida del 5y6 presenta a Pequeño Jesús, un tresañero que hace su debut, con la monta de Álvaro Finol, nacido y criado en el Harás El Centauro.

-Pequeño Jesús viene a su debut con buenos trabajos, buenas partidas en el aparato. Es un poco pequeño de peso físico y de tamaño. Se adapta muy bien con el jockey Finol. Espero que haga una buena actuación.

Entrenador en el trabajo realizado el pasado 07 de octubre por Pequeño Jesús, registró 41.3 para los 600 metros, en silla, animado.

-Si, un buen trabajo, bastante cómodo y a Finol le gustó mucho, que eso fue importante. Se adaptó muy bien al caballo y está muy entusiasmado con la monta.

Culmina su compromiso en la tercera válida con Maximus Fortune montado por Maykol Ibarra. Su última competencia llegó segundo ¿Cómo estuvo su preparación?

-Maximus Fortune, viene de la carrera de reclamo, donde él venía adelante en la recta final y abajo agarró Baby José. Su carrera fue muy buena. Su condición la mantiene. Me gusta mucho este lote que esta de paso. Creo que este caballo no debe dejar fuera por ningún concepto. Estará decidiendo seguro. Me gusta mucho, lo repite su jockey habitual y creo que podemos ganar estás dos carreras.

Entrenador en cuanto al ajuste, ¿cómo estuvo para los cuatro ejemplares en el día de hoy miércoles?

-Muy bien. Father Jesús va a ajustar mañana jueves. Hoy, Pequeño Jesús fue hasta el aparato, lo hizo bastante bien y Maximus Fortune dio una finalizada hoy también. Lo importante es que los caballos se mantienen bien, es lo que importa y sus condiciones son óptimas.

La línea del 5y6 de Abraham Campos para la afición hípica ¿Cuál es?

Father Jesús como mi primera carta y mi segunda carta Maximus Fortune. Ambos se la recomiendo como una línea.