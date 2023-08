El polémico “beso de la victoria” llega al hipismo de esta manera

El Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes (G1) se disputó en el hipódromo de York y la carrera en distancia de 1.000 metros, fue una prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup. La victoria fue para Live In the Dream, un ejemplar que llevó en el sillín al jockey Sean Kirrane de 23 años y se impuso con un cuerpo de ventaja en tiempo de 56.4 para el kilómetro en pista de césped.

Live In The Dream gana su boleto para participar en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) que será en el mes de noviembre en la grama de Santa Anita. Hasta allí todo transcurría de manera normal, pero en el momento de la premiación hubo un suceso que, si bien pudiera considerarse una manifestación de alegría por parte de Jolene De’Lemos, esposa del propietario Steve De’Lemos, no pasó desapercibido por los medios y se vuelve viral.

Jolene De’Lemos le da un beso en la boca al jinete Kirrane y el suceso se compara con lo sucedido en la final de la Copa del Mundo Femenina ganada por España, en la cual el dirigente del balompié español Luis Rubiales y la futbolista Jennifer Hermoso, son el centro de la polémica. No se hizo esperar que, el video se regara por el mundo de manera instantánea.

Al respecto de ello, ninguno de los involucrados en el “beso de la victoria” ha declarado sobre el incidente. Solamente Kirrane en su cuenta de Instagram, posteó fotos de lo que significa su primer ganador de Grado 1 en su corta carrera como piloto de purasangres. Si este caballo ganase la Breeders’ Cup, ¿se repetiría la escena?