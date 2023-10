Conoce lo que piensa Jhonatan Herrera de sus montas este domingo en La Rinconada

Como todos los miércoles, el equipo de Meridiano Web se hizo presente en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conocer las impresiones de los protagonistas de la reunión 40 que se va a realizar este domingo 15 de octubre a partir de la 1:30 de la tarde.

En esta oportunidad, se conversó con el jinete profesional Jhonatan Herrera, quien viene de obtener al menos un triunfo en reuniones consecutivas por primera vez en el año, y que no lo hacía desde enero del 2022.

Bienvenido a Meridiano, este domingo tienes seis montas, en la primera debutas a Valle del Mar de Riccardo D’Angelo, ¿has podido trabajar a este ejemplar?

-Ante todo, un saludo a toda la afición hípica, Si he tenido oportunidad de trabajarla, es una yegua que lo ha hecho muy bien, va a debutar, y esperemos que lo haga muy bien.

En la sexta carrera, llevas a El Perfecto de Ramiro Caldeira, ¿Qué te ha pedido el entrenador para esta competencia?

-Este es un caballo que viene de correr, aún no he podido trabajarlo, pero he visto que es muy manso y puede hacer una buena carrera.

En la séptima montas a Papá Suu, una monta que recuperas y que la mejor actuación que ha tenido ha sido contigo y en la misma distancia (4to en 1.200 metros)

-Primero que todo tengo que agradecer la confianza del entrenador (D’Angelo) y los propietarios, que siempre me andan apoyando con estos ejemplares, este es un caballo que conozco a la perfección, el ejemplar anda muy bien, y esperemos que tenga una buena carrera.

En la octava vuelves con BadBunny, un ejemplar que ha venido mejorando contigo en las últimas dos presentaciones.

-Este es un caballo que he tenido oportunidad de trabajarlo toda la semana, anda muy bien, Hoy tuve la oportunidad de llegarlo al aparato, el ejemplar lo ha hecho muy bien, tuvo una mala partida ese día (de la carrera) y vamos a ver si esta ves pueda salir muy bien en está.

En la novena vas con Money Player, Es una yegua que va a reaparecer y es tu primera monta con ella.

-Esta es una yegua que he tenido oportunidad de trabajarla, como acabas de decir, va a reaparecer, vamos a ver cómo nos va en la carrera, no la voy a exigir tanto, por eso mismo, por su reaparecida, ya esta bien, pero aún le falta.

Vamos a cerrar con Trebol de Arte, una monta que repites y que le agregan la gríngola en esta oportunidad.

-Es una yegua que he podido montar y correrla, tuve un percance con esta yegua, le dije al entrenador para ponerle la gríngola, la he trabajado en la pista, en el aparato y el ejemplar anda muy bien con la gríngola, se entendió muy bien, esperemos que tenga una mejor carrera con este implemento.