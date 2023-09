Conoce el imperdible de Ramiro Caldeira para el 5y6 en la Rinconada

El cierre del año 2023 en el hipódromo La Rinconada trae grandes emociones, el inicio del tercer meeting nos dio dos jinetes destacados, pero en el renglón de entrenadores la pelea se vio más pareja.

En una semana de trabajos y de ajustes, el óvalo caraqueño viene con diez compromisos para esta reunión 35 del año.

Conversamos con el entrenador Ramiro Caldeira, quien cuenta con cinco presentados para esta jornada y estas fueron sus impresiones:

Entrenador un saludo a la afición hípica

-Un saludo a toda la gran afición hípica de Venezuela

Comienza sus compromisos en la primera válida con dos presentados, el ejemplar Rey del Castillo y El Perfecto, ¿Cómo ha sido el trabajo esta semana con ambos ejemplares?

-Sí, uno que debuta Rey del Castillo, un caballito que estábamos esperando el tiempo para debutarlo, es un ejemplar hermoso, que va a tener sus problemitas de debut, no está al cien por ciento, pero puede correr bien.

-El otro es el caballo El Perfecto, lo tengo nuevo y todavía no he podido trabajar con él con mi estilo, pero es un ejemplar que está bien en la pista, también el lote no es gran cosa, yo creo que va a correr bien también.

En la sexta carrera presenta a La Viva, es una yegua que ha venido de menos y que cuenta con una muy buena proyección. ¿Cómo viene esta castaña para el domingo?

-Esta también es una yegua que me pasaron, es primera vez que corre conmigo. Está yegüita en la cancha anda muy bien, el lote le favorece y tienen que ponerla porque la yegüita anda bien y con un poquito de suerte ella puede cristalizar.

Entrenador en la séptima carrera tiene al ejemplar Navegante, un caballo que no ha tenido suerte, ¿Qué nos puede decir de este pupilo?

-Sí, este es otro caballo que anda bien en la cancha, es la primera vez que corre conmigo y esta será su reaparecida, espero que el caballo mejore más de lo que ha hecho en carrera, yo creo que va a estar metido en la pizarra.

Cierra en la sexta válida con la yegua Trébol de Arte, ¿Qué expectativa tiene con ella?

-Fíjate, es una yegua que se consigue en un lote que no es muy difícil, espero que mejore significativamente y ella va a estar en el marcador con el favor de Dios.

Ya estamos en la segunda semana en la segunda jornada del tercer mitin del año. ¿Cuantos animales cuenta ahorita el entrenador eh Ramiro Caldeira?

-Bueno gracias a Dios me pasaron unos caballitos del Stud M.M., y ahorita cuento con 27 caballos.

Ya para para concluir, ¿Cuál es el imperdible para el entrenador Ramiro Caldeira para este domingo?

-Bueno, todos mis presentados tienen chance, pero el que más me gusta es Trébol de arte.

Un saludo para la afición hípica.

Bueno un saludo para todos y espero que sellen el 5y6, porque este es el juego del pueblo y está dando buenos dividendos. Suerte para todos.