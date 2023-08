Conoce el fijo que dedica José Alejandro Rivero para la reunión 32 en la Rinconada

En la actividad de traqueo en el hipódromo La Rinconada, el jinete aprendiz José Alejandro Rivero conversó en horas de la mañana de este miércoles 16 de agosto con el equipo de Meridiano Web sobre sus 6 montas que tiene en la reunión 32.

José Alejandro tu primer compromiso es en la primera del programa con la yegua Bella Fina, que corre en distancia de 1.400 metros, pero en su última competencia tuvo tropiezo ¿Cómo estuvo su entrenamiento?

-Si, la yegua tuvo un contratiempo la última vez. Para esta carrera de 1.400 metros está súper bien, porque es una cuatroañera que es considerada como una buena galopadora, creo que con un poco de suerte vamos a estar decidiendo la carrera.

En la segunda prueba montarás a la cincoañera Decidida en distancia de 1.300 metros ¿Qué nos puedes comentar de su preparación?

-Esta es una yegua bastante regular. Anda muy bien en condiciones. En su apronte lo hizo muy bien. Esperemos que con un poco de suerte vamos a estar decidiendo la carrera.

Para la tercera de la jornada conducirás a Quiboreña, que en anteriores entrevistas comentabas que la conoces muy bien y esta es tu cuarta oportunidad en montarla, ¿cómo has observado la preparación de está cincoañera?

-Si, esta cincoañera se mantiene muy bien en condiciones. La conozco a la perfección, sé que no le gusta correr. Antes de la última carrera tuvimos un error que corrió con las orejas taponadas.

Ahora la corrimos de nuevo sin sus orejas taponadas. La yegua salió al brinco, salió cerca de la puntera y arribó segunda que ganó Flor del Teide. Creo que Quiboreña podrá estar decidiendo la tercera carrera.

Comienza la primera válida del 5y6. En está oportunidad montarás a Yes and Yes preparado por Miguel Córtez en distancia de 1.300 metros ¿Qué nos puedes comentar de su preparación?

-Este ejemplar perdió la última carrera, arribando de tercero de 1.800 metros. Salió adelante. Yo venía chequeando precisamente corriendo con un ejemplar en esa prueba y este caballo venía a mi lado. Ahora les bajan la distancia a 1.300 metros.

No va a ser fácil correr a este cincoañero porque es bastante pesado y está alargado, pero como lo hizo en el aparato, creo que podrá estar decidiendo la carrera.

Tu próximo compromiso es con Kingston para la quinta válida ¿Cómo estuvo su ajuste en el día de hoy?

-Este ejemplar ya lo vengo conduciendo dos veces. Voy a 2-2 con este ejemplar corren en el mismo lote, de verdad que no tiene enemigo a este caballo en esa distancia.

Cada vez que corre anda en mejores condiciones y hoy lo hizo muy bien en su ajuste. Esperemos que tengamos una buena partida y ya en los 400 metros finales pasar de viaje y poder ganar esta prueba.

Para cerrar tus compromisos José Alejandro vas a montar a Father Jesús en la sexta válida que reaparece tras 469 días sin correr ¿Cómo has observado el entrenamiento de este ejemplar para la última válida?

-Este ejemplar vengo trabajando en 4 semanas briseando, haciendo su apronte. La última vez lo brisié en 1.000 metros, lo hizo espectacular este hijo de Pedro Caiman. Está bastante recuperado. Precisamente lo estamos viendo este ejemplar en cancha. Lo chequeo muy bien. El entrenador y yo nos gustan mucho para cerrar con la última válida.

De tus 6 compromisos José Alejandro, ¿cuál es el fijo que le dedicas para la afición hípica?

De verdad le voy a dedicar a Kingston. Para mí me gusta este ejemplar.