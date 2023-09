Conoce a una de las hijas del millonario caballo Gunnevera

Gunnevera, hijo de Dialed In en Unbridled Rage, fue un caballo que en Estados Unidos logró ganar seis carreras (tres de ellas fueron de grado), pero sus figuraciones lo hicieron mucho más famoso de lo que pensaban. Y es que el purasangre propiedad del inversionista venezolano Salomón del Valle que entrenó Antonio Sano, produjo más de 5.5 millones de dólares, gracias a sus intervenciones y lugares de llegada en pruebas de renombre como la Dubai World Cup (G1), la Breeder's Cup Classic (G1), Pegasus World Cup Invitational Stakes (G1) y Travers Stakes (G1), por citar algunas.

Ahora, en su rol de semental, Gunnevera buscará hacer historia con sus descendientes que están en la cría. En el 2022 sirvió a First Penny. Esta dio a una hembra el cual sus criadores llaman "Gunnadiva". Este año, First Penny volvió a quedar preñada de Gunnevera y parió el segundo producto que también es hembra. Ambas nacieron en el Rocky Time Farm, un pequeño criadero de purasangres ubicado en Ocala, Florida.

First Penny es una hija de Talk This Money, de la línea paterna de Northern Dancer por intermedio de Vice Regent, padre de Deputy Minister y progenitor de Talk This Money. Como pistera ganó cinco carreras y generó más de $140.000 en premios. La madre de esta yegua es Emma's First, nieta de Premiership y con la influencia de Mr. Prospector por su línea materna.