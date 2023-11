Breeders' Cup: El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. va por la sorpresa en la Juvenile Turf

La Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) es una carrera reservada para los potros y castrados de dos años que forma parte de la cartelera del viernes 3 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita. Será el noveno evento en turno a las 7:40 de la noche.

En la competencia, el potro Grand Mo The First -de colores venezolanos- intentará dar la campanada con la monta del chileno Héctor Berríos, uno de los jockeys más efectivos en carreras de césped en los circuitos de California. En el entrenamiento está el venezolano Víctor Barboza Jr., actualmente líder entre sus colegas de la estadística del Sunshine Meet de Gulfstream Park.

Grand Mo The First posee campaña de tres actuaciones con dos primeros. Es un descendiente de Uncle Mo en Lilies So Fair por Giant's Causeway. Correrá con el número 13 y su cotización en el Morning Line es de 20-1.

Víctor Barboza figura dentro de los entrenadores venezolanos más ganadores de todos los tiempos. En este año, suma 79 primeros con varias victorias en Gulfstream Park, Churchill Downs, Parx Racing, Monmouth Park, Delaware Park, laurel Park y Tampa Bay Downs, entre otros.