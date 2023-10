Así quedaron los resultados de las carreras de Gulfstream Park 6-10-2023

Este viernes 6 de octubre, se celebró una reunión más de carreras en la pista de Gulfstream Park en el meeting denominado "Sunshine Meet". La cartelera constó de ocho competencias sin ningún evento selectivo por resaltar.

El jinete venezolano Samy Camacho y el puertorriqueño Edgard Zayas, fueron los más destacados de la jornada con dos triunfos cada uno. Camacho llevó al círculo de ganadores a The Doorman en la quinta carrera y Mamba On Three en la séptima. En cambio, Zayas, que sigue de líder en la estadística, sorprendió con St. Pat's Day en la cuarta y El Regreso en la última competencia.

Por el lado de los entrenadores, no hubo ninguno que duplicara. Los venezolanos Daniel Pita y Antonio Sano, salieron victoriosos en la jornada con sus pensionados Saint No More (sexta carrera) y De Regreso en la última competencia.

PRIMERA CARRERA - 1 MILLA 70 YARDAS (TAPETA) - TPO 1:43.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Dubstep Miguel Vásquez 5,00 3,60 2,20 2 2 Super Spreader S.León 4,80 2,80 3 3 Nowitzki L.Reyes 2,60 4 5 Runnin' Block J.Morelos

Entrenador: Mary Eppler

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Moon Rose Sonny León 24,60 8,00 3,60 2 6 Extra Indy E.Pérez 5,00 2,60 3 2 Greek Mojo L.Reyes 2,20 4 3 Madeforsummer M.Meneses

Entrenador:Arnoud Dobber

TERCERA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:04.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Talk Much Samuel Camacho Jr. 5,60 3,00 2,40 2 7 Girl Bye E.Pérez 3,80 2,80 3 6 Love My Job H.Díaz Jr. 4,60 4 1 Light and Path E.Zayas

Entrenador:Georgina Baxter

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:03.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 St. Pat's Day Edgard Zayas 38,40 16,40 5,60 2 4 Bahamian Moon M.Vásquez 9,00 3,40 3 5 Li Li Bear L.Reyes 2,10 4 3 Lovin Makes Cents S.León

Entrenador: Laura Cazares

QUINTA CARRERA - 1 MILLA 70 YARDAS - TPO 1:41.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 The Doorman Samy Camacho 17,20 9,00 4,80 2 6 Bold Advance H.Diaz Jr. 15,00 8,00 3 7 Classic Mo Town E.Zayas 3,20 4 2 Belly Of Jelly E.González

Entrenador: Kathleen O'Connell

SEXTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Saint No More Emisael Jaramillo 24,00 6,40 3,20 2 4 General Ledger Leonel Reyes 3,20 2,40 3 3 Big Effect E.Zayas 2,80 4 6 Raging Fury M.Vásquez

Entrenador: Daniel Pita

SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Mamba On Tree Samy Camacho 9,60 5,40 3,40 2 1 Detroit City S.Camacho Jr. 5,40 3,60 3 6 Uncle B L.Reyes 3,60 4 2 Capture the Lion E.González

Entrenador: Carlos David

OCTAVA CARRERA - 1 MILLA 70 YARDAS MTS - TPO 1:42.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 De Regreso Edgard Zayas 14,00 4,20 5,00 2 5 Spunforfun E.Pérez 3,40 2,40 3 6 Time Is Magic S.Camacho 3,60 4 8 Lovelys Embrace H.Diaz Jr.

Entrenador: Antonio Sano