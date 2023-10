Así arrasan los jinetes venezolanos este viernes en Gulfstream Park

Este viernes 6 de octubre, la cartelera hípica de Gulfstream Park fue dominada en su mayoría por los jockeys venezolanos. De las ocho carreras celebradas, cinco fueron obtenidas por los reconocidos profesionales Samy Camacho, Emisael Jaramillo, Samuel Camacho Jr. y Sonny León.

Samy Camacho fue el más destacado con par de triunfos logrados en la quinta carrera con The Doorman (17,20) y Mamba On Three (9,60) en la séptima de la jornada. Sonny León abrió la cartelera en la segunda con Moon Rose (24,60). En cambio, Samuel Camacho Jr. llevó al éxito a Talk Much en la tercera (5,60). Por otro lado, Emisael Jaramillo se lució en un gran final con Saint No More en la sexta prueba.

Mamba On Three triunfó en la séptima carrera con Samy Camacho en el sillín

La estadística de este Sunshine Meet de Gulfstream es dominada por el puertorriqueño Edgard Zayas, el cual obtuvo también dos victorias en la tarde gracias a sus conducidos St. Pat's Day (38,40) y De Regreso en la prueba del cierre, en yunta con el entrenador criollo Antonio Sano.