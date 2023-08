Aldo Traversa da la yegua con la que piensa que va a tumbar el 5y6 el domingo

El primer domingo del mes de septiembre del 2023 tiene programado en el hipódromo La Rinconada la reunión número 34 del año y el inicio del tercer y último meeting de la temporada, que va a durar hasta el 17 de diciembre del presente año, la programación tiene diez carreras, donde el 5y6 nacional iniciará en la quinta competencia.

En Meridiano estuvimos en las instalaciones del coso de Coche, donde conversamos con el entrenador Aldo Traversa quien inscribió a cuatro ejemplares para este domingo.

Bienvenido, en la cuarta carrera tiene a Doña Vero, la cual tuvo una mala partida en su última carrera, pero terminó bastante bien.

Primero que todo, gracias por la entrevista, esta es una yegua que tiene solo un triunfo, ha tenido un poco de mala suerte, difícil de entrenar, siendo un poco mañosa, pero que está cerca de ganar nuevamente.

En la quinta carrera va con Ambasciatore, un ejemplar que se pegó a la baranda en su ultima carrera, ¿fue parte del trabajo?

-Él es un caballo que le gusta correr por la baranda y le va muy bien, en su última carrera iba en un lote mucho más fuerte, eran caballos de cuatro años, ahora vuelve a su lote y tiene muchísima opción, solo queda que brinque bien, al brincar bien, vamos a estar decidiendo la carrera.

La sexta carrera tiene a Magical Song, una yegua que reaparece, ¿cuál es la expectativa de esta carrera?

-El ejemplar anda bastante bien, se piensa que va a hacer una buena yegua, ya ganó una de tres que ha participado, quizás la distancia de la carrera no sea la más adecuada para ella, pero ligaremos que haya velocidad y ella pueda rematar y sorprender en la segunda válida.

En la novena carrera cierra con la participación de Princesa Lucía.

-Esta es una yegua que anda bastante bien, lo ha hecho todo bien, sale bien del aparato, no me sorprendería que comience a correr mejor en cualquier momento, ya debería estar figurando en el lote ya que se presta, es una opción para la superfecta, a lo mejor alcanza y tumba el 5y6, no la pueden dejar por fuera en la quinta válida.