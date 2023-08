Abraham Campos indica dos fijos que de ganar tumbará cuadros del 5y6 dominical

El hipódromo La Rinconada dará lugar el tercer meeting con la reunión 34 de carreras, la cual, contará con una programación de 10 pruebas sin selectivas.

Abraham Campos conversó en entrevista para este medio sobre la inscripción de sus 6 ejemplares que participarán este domingo 3 de septiembre en la jornada hípica dominical.

Entrenador comienza su compromiso con la tercera competencia con la yegua Amboise con la monta de Kervin Jiménez ¿Cómo estuvo la preparación?

-Amboise es ganadora de 2, ella incursiona en este lote de ganadora de 2. Cuando los caballos suben de lote tienen que hacer sus pasantías y más en este tipo de animales como Amboise, pero en está oportunidad viene bien. Ha trabajado bien, se mantiene bien en cancha y puede ser una buena sorpresa.

Para la quinta del programa (primera válida del 5y6) tendrá a dos caballos: Maximus Fortune conducido por Maykor Ibarra y Valientes Team que será montado por Derrick Dellán. Coméntanos por separado ¿Cómo quedó la preparación el día de hoy?

-Maximus Fortune es un caballo que está prácticamente de turno, su enemigo es Sun Classic, pero su condición es óptima, lo repite su jockey Ibarra y espero que con un poco de suerte podemos ganar esta carrera. Me gusta muchísimo y es uno de mis mejores cartas para esta semana.

En cuanto a Valientes Team, es un caballo nuevo en la cuadra. Pude observarlo, creo que le falta la competencia, pero es un ejemplar de calidad, de buen pedigree, cualquier cosa puede pasar. Este caballo tampoco no lo pueden olvidar a Valientes Team que espera una buena carrera.

En la sexta prueba (segunda válida del 5y6) igualmente tendrá a dos yeguas: Waya Waya con Kevin Aray y Luna Cinco con la monta de Bernardo Monticelli, ¿qué ajustes hicieron hoy estas hembras?

-Si, tengo dos yeguas que tengo en esta carrera en el lote de ganadora de 1, prueba que se unió con las tresañeras. La carrera es bastante pareja en cuanto a que la que tiene más chance es Luna Cinco por su velocidad. La última actuación no se la tomen en cuenta porque tuvo un tropiezo en los 800 y eso le afectó mucho. Libre de tropiezo está yegua creo que en punta es difícil que se la ganen.

Waya Waya espero mejoría en esta cuatroañera, creo que lo va a hacer bien. Kervin Aray quien es su jinete que la ganó en alguna oportunidad y viene bien para está carrera, puede ser la sorpresa, no la dejen afuera.

Finaliza su compromiso en la octava competencia (cuarta válida del 5y6) con Pelo de Humo con la jocketa Cindy Carrero ¿Cuál fue el resultado de su preparación?

-Si, corremos a Pelo de Humo. También no le tomen en cuenta su última carrera, una prueba muy fuerte, corrió con los cuatroañeros, tuvo un tropiezo fuerte en la partida y Cindy se limitó a dejarlo tranquilo porque ya no había que buscar, pero en esta oportunidad corre con su lote, sus cincoañeros. Su condición es óptima, Cindy lo conoce a la perfección, esta es otra de mis mejores cartas para esta semana, este caballo Pelo de Humo no lo dejen bajo ningún concepto así se lo recomiendo.

Entrenador, de los 6 ejemplares, ¿se le han hecho algún cambio de implemento o algún cambio de estrategia de entrenamiento?

-No, seguimos iguales. Estos caballos se mantienen bien, seguimos igual y sin ninguna novedad por los momentos.

Y de los ejemplares del preparador Abraham Campos ¿Cuáles serán los fijos del 5y6 para recomendar a la afición hípica?

-Maximus Fortune es el que me gusta más, esa es mi mejor carrera para esta semana y Pelo de Humo también, esos dos.