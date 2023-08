Abraham Campos con línea tumba cuadros en el 5y6 de La Rinconada

Se acera el cierre del segundo meeting de este 2023, las estadísticas siguen en disputa y todos en el hipódromo La Rinconada siguen trabajando para brindar un gran espectáculo. Se presenta este domingo 20 la reunión 32 y conversamos con el entrenador Abraham Campos sobre sus presentados y esto fue lo que nos dijo:

Saludos entrenador, gracias por concedernos unos minutos.

-Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad de dirigirme al público hípico.

Dos presentados para esta cita dominical, abre el 5y6 con el ejemplar Pelo de Humo, ¿Cómo ha sido el trabajo él?

-Sí, llevo un par de compromisos con bastante chance, en la primera válida Pelo de Humo, este es un animal que viene de un corto paro, anda bastante bien, su condición en óptima.

¿Cómo lo ve en este lote?

-Un detalle claro es que el lote no es nada fácil. La presencia de tres animales cuatroañeros que son de temer como King Of Success; Ron Añejo y El Gran Mario, que son caballos fuertes y difíciles, pero mi presentado anda bastante bien y viene en buena condición y eso es lo importante.

Repite con Cindy Carrero, luego de tres segundos lugares, ¿sigue apostando por el descargo de la jocqueta?

-Cindy le proporciona sus seis kilos menos de descargo, una gran ventaja para mí, para el animal, y ahorita con estos récords que se están batiendo todas las semanas en el 5y6, este caballo podría ser una buena opción para ser la sorpresa en la primera válida.

Tiene una estrategia diferente para esta carrera.

-No, yo creo que el planteamiento de la carrera va a ser como el que siempre se ha estado corriendo, cerca de la punta porque hay velocidad, hay bastante velocidad.

Entrenador, en la sexta válida cierra con Father Jesus, en esta también aprovecha el descargo del aprendiz José A. Rivero.

-Este es un caballo que va a ser su primera presentación en mis manos.

-Tiene 469 días si no me equivoco sin correr. Debutó al año pasado en el mes de febrero, de ahí no volvió a correr, este ejemplar tendrá en mi cuadra aproximadamente dos meses y medio a tres meses; lo recibí en buena condición, estaba descansado. Lo importante es, que este animal en sus trabajos ha sido impresionante.

¿Cómo ha sido el trabajo con este ejemplar?

-Bien agradable en las mañanas de traqueo. El caballo lo hace muy bien, todo lo hace bien. Si este caballo corre como lo está haciendo en las mañanas, como ha venido trabajando, va a ser difícil y van a tener que correrle para podérselo ganar. Al jockey Rivero le gusta muchísimo, creo que le gusta hasta más que a mí.

¿Cree que este ejemplar figure el domingo?

-Yo tengo mi reservo, porque es un caballo que va a reaparecer, quiero observarlo, podemos ver como lo hace después que se abran esas puertas. Quiero ver como se desenvuelve. Y si no se equivocan los toma tiempo, no me equivoco yo; sí corre como lo está haciendo en la mañana, es bien difícil que se lo ganen. Así se lo recomiendo, puede ser la sorpresa también cerrando el 5y6.

¿Esa sería su línea para este domingo

-Mira si podría ser mi línea, pero siempre con la salvedad de la explicación que les di.

Entrenador un saludos a la afición hípica venezolana y la invitación para que vengan al hipódromo en esta presentación previa a la Gala Hípica.

-Sí, los invito a que apoyen el hipismo, sellen su 5y6 y asistan a La Rinconada, que es un espectáculo bastante bonito.