Dividendos La Rinconada: Estos son los montos oficiales a repartir para el 5y6 en la Reunión 18

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El primer meeting de la temporada se despidió este domingo 26 de abril con la realización de la décima octava reunión en el hipódromo La Rinconada, por lo que reafirmó el éxito del 5y6 Nacional. La jornada contó con 10 competencias, que incluyó la Copa Negresco.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado por la cantidad de 365.778.440,00, de los cuales Bs. 51.208.981,60 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 197.520.357,60.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

En el inicio del 5y6, El Trueno, montado por Edgar Guedez, y presentado por Henry Trujillo, pues agenció un tiempo de 74.3 para los 1.200 metros. Su victoria en la primera válida generó un dividendo de Bs. 4.592,49 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, El importado Shaword (USA) ganó en su debut en el óvalo caraqueño, bajo la conducción de Jhonathan Aray y preparado por Carlos Luis Uzcategui, registró un tiempo de 80 segundos exactos para los 1.300 metros. Su victoria representó un dividendo de Bs. 530,08 a ganador.

En la tercera válida del 5y6, Vida Zofia se alzó con la victoria, montada por el látigo Francisco Quevedo y el entrenamiento de Rubén Lanz, por lo que devolvió un dividendo de Bs. 162,67 a ganador.

Mientras que, en cuarta válida fue para la cincoañera Ardentia. La pupila de Alberto Mizrahi contó con la monta de José Gilberto Hernández, registró una marca de 89.4 para el recorrido de 1.400 metros. El triunfo de la yegua abonó Bs. 00,00 por concepto de ganador.

Asimismo, Princesa Fina es la vencedora de la primera Copa Negresco a la altura de la quinta válida, por lo que agenció un tiempo de 84,2 para el trayecto de 1.400 metros, resultado que arrojó un dividendo de Bs. 185,29 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que la importada Dance To Remember (USA) sentenció la victoria, por lo que abonó un dividendo de Bs. 133,22 por concepto de ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 18 La Rinconada

Hay que destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (3038) y cada uno pagó un total de Bs. 16.687,59, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (143), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 1.367.451,36, al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $2.820,99.