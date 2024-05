"Tengo miedo de morir". Histórico del fútbol colombiano confesó el calvario que vive gracias a una adicción

Hay historias que duelen y sorprenden. Sobre todo, cuando el protagonista fue generador de muchas alegrías para un montón de personas. Ese es el caso de un histórico del fútbol colombiano, que llegó a ser uno de los mayores embajadores del balompié cafetero.

Hoy, su situación dista mucho de aquellos años en los que era pretendido por clubes importantes. Así como de esa época en la que su fútbol era capaz de levantar a personas de sus asientos.

Se trata de Freddy Guarín, uno de esos nombres que integró a la generación dorada en Colombia. Sin embargo, ahora, está enfrentándose a uno de los partidos más difíciles de su vida: las adicciones.

¿Cuál es la adicción que está atravesando este histórico colombiano?

Freddy dejó el silencio que lo tenía alejado de los medios y le concedió una entrevista a la revista 'Semana'. En la charla describió la ruda situación a la que lo ha llevado distintas adicciones.

Por ejemplo, reconoció: "La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol, muchos errores cometí, malas decisiones, lastimé a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social, familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes".

"Soy 100% alcohólico y lo admito. Soy un drogadicto en recuperación. Fui alcohólico durante mucho tiempo", dijo Guarín, al tiempo que recordó el calvario que lo llevó al retiro del deporte que le dio tantas alegrías.

"Varios años cuando dejé Millonarios (en 2021) llegué al punto más bajo porque en esos años mi adicción se volvió muy grave, ya no trabajaba en los entrenamientos, había perdido la dignidad, la confianza de mis seres queridos y lo más importante. Lo más precioso que tengo es mis tres hijos. Perdí muchas cosas a nivel sentimental y amoroso", aseveró.

Quiere cambiar su vida

El mismo exjugador no escatimó detalles de todos esos tormentos a los que se enfrentó por culpa de la vida de adicciones a la que se entregó.

"Llegó un punto en el que ya no podía seguir así. Tuve que pedir ayuda, ya la tenía, lo hice varias veces., pero siempre tuve una recaída. Tuve que rendirme y pedir ayuda a algunos profesionales con los que estoy trabajando para arreglar las cosas, para recuperar la confianza de mis hijos, mis familiares y mis amigos", continuó.

"Esta vez, sin embargo, todo es diferente y es el momento definitivo (se refiere al bueno, ed.). Ya toqué la puerta del diablo y no es lo mejor. Ya sé cuál camino no es y que el camino es Dios que me da fuerzas cada día y una vida sobria y saludable, para poder darles a mis hijos todo el amor que les tengo", agregó.

"Tengo una frase tatuada, la escribí yo mismo: 'Tengo miedo a la muerte y a la cárcel' y, sin saberlo , yo estaba viviendo en una prisión condenada a muerte ¿Quieres saber si estuve cerca de la muerte o de la prisión? Sí, la verdad es que en ese camino oscuro en el que estaba estuve cerca de la muerte porque no tenía respeto", reconoció.

Siguió describiendo: "No tenía límites, no tenía coraje y me dejé llevar cada día más hacia ese agujero. Toqué las puertas del infierno. Sé lo que es y no quiero volver nunca a esa vida. No son muy buenos con los que viví. No entendía a qué me arriesgaba cuando estaba borracho"

Fredy Guarín tuvo su pico más alto al vestir las camisas de equipos como Porto e Inter de Milán. Incluso, de ser uno del plantel colombiano que llegó a los cuartos de final del Mundial de 2014.

En este tiempo acepta que varios de esos amigos que cosechó en el fútbol no lo han dejado solo. "He perdido muchos amigos, pero otros se han quedado a mi lado. Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos, los que quieren verme sentir bien. Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Ospina, Cuadrado , Zanetti, Córdoba y otros que estaban allí en esos momentos oscuros. Otros, sin decir palabra, se fueron".

Con todo esto, siempre se espera que lo peor -ante algo así- ya haya pasado. Mucho más, para un histórico del fútbol colombiano y que formó parte de grandes jornadas de una generación.