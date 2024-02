¡Sorpresa! Su vida está en peligro en este equipo: "Corro contra el tiempo" (+Video)

Jamás imaginó estar viviendo la situación actual, tras lo que parecía un sueño cumplido: regresar a su país, para jugar con un club local y así poner fin a su carrera. Sin embargo, las cosas no han salido de esta manera, porque -para su sorpresa- con el anuncio de su fichaje, amenazas a su seguridad llegaron a él y su entorno, si no cumplía con ciertos pagos. Se trata, nada más y nada menos, que del histórico jugador peruano: Paolo Guerrero.

El atacante firmó con el Club César Vallejo, de la ciudad de Trujillo, hoy fuertemente golpeada por las mafias que controlan la zona, según varios medios de Perú. En ese contexto, Guerrero recibió mensajes donde le solicitaban pagos si quería permanecer bajo tranquilidad en su estadía con la entidad. Con esto en la mesa, el futbolista decidió echar para atrás su decisión de regresar al país y ahora está viviendo horas de expectativas con el equipo.

Paolo solicitó la rescisión del contrato que lo une a Vallejo, pero, pese a que el gobernador de Trujillo, dijo que no iban a poner trabas, el jugador aún denuncia que desde el club no quieren abandonar la idea de contar con sus servicios, por eso el histórico jugador declaró, recientemente, que si la entidad no lo liberaba lo estaban obligando a retirarse del fútbol, porque no podría firmar con otro conjunto si existe un acuerdo vigente.

"Corro contra el tiempo de recuperar mí carrera, de volver a jugar. El 26 (de febrero) está claro que se cierra el libro de pases, si estos tipos no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mí carrera y va a ser gracias a estos señores, van a ser los responsables y los hago responsables", dijo el mítico atacante peruano.

Se siente perjudicado

Guerrero manifestó que, ahora mismo, se siente fuertemente afectado por la situación que está viviendo y declaró que la escuadra de Trujillo no ha perdido nada: "El perjudicado aquí soy yo, con todo el respeto que se merece el club, porque es un gran club, no ha salido perjudicado en nada porque ellos no han gastado absolutamente en nada".

Con todo y eso, aún queda a la espera el desenlace de este suceso, en el que del lado de la UCV quieren contar con la figura del futbolista, pero que en la acera de Paolo no están por la labor de jugar en esta entidad.