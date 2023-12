¿Se pierde la temporada? Lebron James no estará disponible hoy para Los Lakers

Si hay una noticia que no hace gracia en los predios de Los Lakers es que su máxima figura, Lebron James, no puedar estar disponible para el encuentro de hoy contra Minnesota Timberwolves en la NBA.

La ausencia del basquetbolista se debe a presuntas molestias en el tobillo, según informó el comunicador de The Athletic, Shams Charania, aunque no detalló el alcance que pueda tener la lesión del ala-pívot. Justamente, no es el mejor momento en la entidad para no contar con las prestaciones de Lebron, porque Los Ángeles vienen de tres derrotas consecutivas.

La estrella tiene unos datos que explican su importancia en las alineaciones, sobre todo, al revisar su promedio de 25.2 puntos por partido, así como 7.7 en asistencia y mismo porcentaje en rebotes. Esta relevancia está más notable en el reciente duelo del equipo ante Chicago, en el que anotó 25 unidades, contribuyó con 9 pases de puntuación y 10 rebotes.

La última victoria que registra el quinteto de Darvin Ham fue el miércoles 13 de diciembre contra su similar de San Antonio, pese a que ese día Victor Wembanyama tuvo una gran noche y dibujó una actuación de 30 puntos a sus numeritos.

Ahora mismo, en la NBA marchan octavos en la Conferencia Oeste, con récord de 15 victorias y 13 tragos amargos, pese a la racha de reveses que ostentan en los tres duelo más recientes.