Kane: "Nunca me negaría ni me he negado a entrenarme"

Premier League

Viernes 6| 2:29 pm





Harry Kane, delantero internacional inglés del Tottenham y cuyo permanencia en los Spurs se ha puesto en duda, ha afirmado este viernes a través de las redes sociales que, en contra de lo que se ha afirmado sobre él, nunca se negaría ni se ha negado a entrenarse con su equipo.



"Hace casi diez años que debuté con los Spurs. Durante todos esos años, ustedes -los aficionados- me han mostrado un apoyo y un cariño totales. Por eso me duele leer algunos de los comentarios que se han hecho esta semana cuestionando mi profesionalidad", escribe Kane, cuyo futuro se ha ligado a clubes como el Manchester City.



"Aunque no voy a entrar en los detalles de la situación, quiero aclarar que nunca me negaría ni me he negado a entrenarme. Volveré al club mañana, como estaba previsto", precisa en su mensaje.



Kane añade que no haría "nada que pusiera en peligro la relación" que tiene "con los aficionados que le han "dado un apoyo incondicional" durante su estancia en el club. "Esto siempre ha sido así, como lo es hoy", concluye. EFE