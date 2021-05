Bielsa aleja al Tottenham de la Liga de Campeones

Premier League

Sábado 8| 9:18 am





El Leeds de Marcelo Bielsa ahogó las esperanzas de alcanzar la cuarta plaza del Tottenham, que después de perder por 3-1 en Elland Road es sexto con cinco puntos menos y un partido más disputado que el Chelsea, a falta de tres jornadas para el final de la Premier.



La primera salida del Tottenham bajo la dirección de Ryan Mason no ha cambiado demasiado el panorama para los Spurs, quienes con Mourinho en el banquillo no lograron más que 3 victorias en 13 partidos lejos de casa.



El técnico interino de los londinenses, de tan sólo 29 años, sufrió su primera derrota en su primer partido a domicilio. A Mason no le sirvió con poner en el campo a Gareth Bale, Son, Delle Ali y Harry Kane. Fue superado por el planteamiento de un entrenador 35 años y 327 días más mayor que él, que tuvo claro cómo anular el centro del campo de los Spurs.



Bielsa, que esta temporada había empatado todos sus partidos en Elland Road contra los seis primeros clasificados, mandó a su equipo al campo contrario y el Leeds fue claro dominador en el primer tiempo.



Bajo el aguacero, el Leeds se adelantó a los 13 minutos, al recoger Stuart Dallas un rechace de Hugo Lloris tras un disparo de Jack Harrison que despejó contra su meta Sergio Reguilón. Empató Son, tras un pase de Delle Ali (m.25) y el Tottenham incluso pudo adelantarse si no le hubiesen anulado a Kane un gol, siete minutos después, en una decisión ratificada por milímetros por el VAR.



No logró hacerse, sin embargo, con el control del juego el equipo de Mason y, al contrario, fue el de Bielsa el que siguió creando ocasiones y recuperó la iniciativa con un gol de Patrick Bamford en el 43.



Tras el descanso, pese a llegar en más ocasiones, cambiar pasada la hora a Ali y Bale por Eric Lamela y Lucas Moura, e incluso disparar al larguero una falta lanzada por Harry Kane, el Tottenham no pudo equilibrar el encuentro y recibió la puntilla por medio del español Rodrigo Moreno, goleador seis minutos después de entrar en el campo. EFE