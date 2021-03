Piden que Odegaard deje de jugar si el Arsenal no va a ficharle

Premier League

Paul Merson, exjugador del Arsenal y de la selección inglesa, pidió que Mikel Arteta deje de alinear a Martin Odegaard si el club inglés no va a poder quedarse con él en propiedad en verano.



El noruego se está estableciendo como titular en el conjunto 'Gunner', pero Merson no ve sentido en que siga teniendo oportunidades, en lugar de otros jugadores como Emile Smith-Rowe, si no va a ampliar su cesión a partir del 30 de junio.



"Martin Odegaard parece un gran jugador y espero que el Arsenal tenga la oportunidad de ficharle de forma permanente", dijo Merson en una columna de opinión en el Daily Star.



"Si no tienen opción de ficharle para la próxima temporada, ¿para qué juega? Si no saben si se va a quedar, no debería jugar, porque le está quitando oportunidades a gente como Smith Rowe. Espero que el Arsenal haga los deberes, porque me decepcionaría si aún no han hecho una oferta por él", apuntó el que fuera 21 veces internacional con Inglaterra.



El Real Madrid no incluyó una cláusula para hacer efectiva la compra de Odegaard al final de su cesión, por lo que el Arsenal tendrá que negociar con el club blanco si quiere seguir contando con los servicios del joven noruego. EFE