El City se deja la goleada para el final

Londres. El Manchester City logró su victoria consecutiva número 21 por una goleada 4-1 al Wolverhampton Wanderers, pese a que llegó a los últimos diez minutos con empate a uno en el marcador.



Los de Nuno Espirito Santo hicieron sufrir al City en la segunda parte, pero a falta de diez minutos Gabriel Jesús desniveló el encuentro y logró la victoria consecutiva número 21 para los de Pep Guardiola.



Se habían adelantado los 'Sky Blues' en la primera parte gracias a un gran pase en profundidad de Rodri, por encima de toda la defensa del Wolves, que encontró a Riyad Mahrez. El argelino ganó línea de fondo y puso un pase fuerte y ante el que Leo Dendoncker no pudo hacer otra cosa que meterlo en su propia portería al intentar despejar.



El control del City, que se hinchó a dar pases en el campo del Wolves, era total, y los Lobos no dispararon ni una vez a portería en la primera mitad.



La historia cambió en la segunda, sobre todo a raíz del gol del empate del Wolves, forjazo por un cabezazo de Connor Coady en una falta lateral. Adama Traoré llevo varios contraataques peligrosos en los que no supo cómo definir para apretar las tuercas del City.



Pero a 20 minutos del final y con 1-1 en el marcador, el City aceleró, comenzó a cercar la portería de Rui Patricio, incluso estrellándose en el palo con un remate desde fuera del área de Raheem Sterling, y logró el gol de la victoria cuando Gabriel Jesús resolvió a la media vuelta una pelota suelta dentro del área.



Ya en el tiempo de descuento, el Wolves se hizo un lío en la salda de balón, le regaló la pelota al City y Mahrez definió haciendo el 3-1, y Gabriel Jesús remató la faena con un doblete antes de que el árbitro pitase el final.



Con este triunfo el City suma 28 partidos sin perder en todas las competiciones, récord de la competición, y aumenta su ventaja con el Manchester United a 15 puntos, aunque los Diablos Rojos tienen aún que jugar esta semana contra el Crystal Palace. EFE