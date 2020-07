Adebayo Akinfenwa, del desempleo a la felicitación de Klopp

Premier League

Martes 14| 8:28 am





Este martes en Inglaterra solo ha habido un nombre en la boca de todo aficionado al fútbol, el de Adebayo Akinfenwa, el delantero del Wycombe Wanderers que ascendió al Championship y fue felicitado por Jürgen Klopp.



El club de League One (Tercera división) estará en el Championship la próxima temporada por primera vez en su historia después de haber derrotado al Oxford United en Wembley en el playoff de ascenso. En las celebraciones posteriores, una figura sobresalió del resto, y no precisamente por su corpulenta musculatura.



Akinfenwa, jugador de 38 años con una dilatada carrera en las divisiones inferiores de Inglaterra, realizó, una vez logrado el ascenso, una entrevista a pie de campo con la cadena Sky Sports y en ella dejó algunas lecciones de vida.



"La vida y el fútbol son opiniones. Hay gente que ha dado su opinión sobre mí, pero son solo eso, opiniones. Espero que mi historia demuestra que la única opinión que importa es la tuya propia", apuntó el delantero.



Pero el punto de la historia llegó cuando pidió que si alguien tenía que felicitarle por Whatsapp tenía que ser Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool.



¿A qué se remonta esta historia?



En 2016, Akinfenwa jugaba para el Wimbledon y disputó los playoff de ascenso contra el Plymouth Argyle. Pese a marcar en aquella final, el delantero ya sabía que abandonaba la disciplina del club londinense e hizo una petición a través de los medios.



"Creo que técnicamente soy desempleado, así que cualquier entrenador que quiera contratarme que me mande un Whatsapp", manifestó Akinfenwa.



Le firmó entonces el Wycombe, con los que ha disputado cuatro temporada, marcando 54 goles y consiguiendo, primero el ascenso de la League Two a la League One, y ahora de la League One al Championship.



En la noche del lunes, Akinfenwa, declarado aficionado del Liverpool, lanzó la broma sobre la felicitación en directo en televisión y el alemán respondió en forma de vídeo.



"¡Enhorabuena! Vi el partido, pero no las celebraciones de después ni tu entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo".



El mensaje de Klopp, Akinfenwa lo vio a través de su móvil en los aledaños de Wembley.



"Estoy seguro de que toda tu vida has sido, como mínimo, un futbolista de Championship y finalmente lo has conseguido. Bien hecho. Es una gran victoria. Espero que incluso en estos tiempos tan extraños puedas celebrarlo apropiadamante", añadió Klopp.



Akinfenwa se emocionó al verlo, definió al entrenador alemán como una leyenda y finalizó su reacción gritando "You'll Never Walk Alone", el himno del Liverpool.



Para entender el amor del delantero por el club de Liverpool, hay que explicar su última anécdota.



El día después de que el Liverpool se proclamara campeón de la Premier League tras treinta años de espera, Akinfenwa apareció en el entrenamiento del Wycombe vistiendo una camiseta de los 'Reds'.



El club no se lo tomó bien y le sancionó con una pequeña multa, aunque quedaron en que si ascendían, la sanción se reduciría a la mitad.

"Si ascendemos, la pagaré entera. Será dinero bien gastado", explicó Akinfenwa, el futbolista que pasó del desempleo a la felicitación de Klopp. / EFE.