¡Perdió los papeles! Samuel Eto'o casi golpea al entrenador de Camerún (+Video)

Es muy habitual perderle la pista a ciertas figuras que marcaron la época de muchas personas. En el fútbol ocurre con frecuencia en algunos jugadores al colgar los botines. Por eso, luego cuando reaparecen, causan más revuelo que otros.

Así pasó con uno de los jugadores históricos del FC Barcelona. Uno que, paradójicamente, también vistió los colores del Real Madrid. Ese no es otro que el delantero Samuel Eto'o.

El mítico exfutbolista ahora se dedica a otras labores, aunque ligadas al fútbol. Hoy es el presidente de la Federación de Fútbol en Camerún. Sin embargo, ahora, es noticia por un video que se viralizó en el que casi golpea al entrenador de Camerún.

¿Qué ocurrió con Samuel Eto'o?

En la secuencia de imágenes del incidente se pudo ver al exdelantero muy molesto. No solo eso, sino que mantuvo un acalorado enfrentamiento con el técnico belga Marc Brys.

"Soy el presidente de la Federación. Y lo que usted haga es mi responsabilidad. Y a mí no me hable así, señor entrenador. No lo olvide. Usted es entrenador porque yo lo he nombrado. Ha cometido muchos errores", fue una de esas frases súbidas de tono que dejó Eto'o.

Marc Brys no cayó ante la serie de duras frases que soltó Samuel como ráfaga. En uno de esos impases le dijo al exjugador: "Usted jamás ha sido entrenador”. “Sí. Y fui un gran jugador. ¡Un gran jugador!”, respondió el exgoleador. “Muy bien, muy bien. Felicidades”, cerró sarcásticamente el entrenador.

¿De dónde surgió esta polémica?

Esta novela se estuvo acumulando por una serie de decisiones tomadas por autoridades del deporte camerunés. Por ejemplo, su nombramiento como DT del equipo lo hizo el ministro del deporte del país.

Ese origen no permitió que la relación con la federación fuera la mejor. Incluso, en su momento hubo quejas. “La Federación camerunesa no puede reconocer esos nombramientos realizados fuera de todo marco legal y reglamentario”, indicó el federativo.

Lo cierto es que todo ese camino condujo inevitablemente a este choque de trenes. En la reunión donde ocurrió el incidente, no habría podido ingresar personal de confianza de Brys.

Ese detalle no fue menor, porque desembocó en el cruce de palabras. Ante todo, Samuel Eto'o y su federación anunciaron que están analizando la situación y las futuras decisiones.