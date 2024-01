¡No está contento! El duro mensaje de Al Khelaifi a Messi en defensa de su PSH: "Eso no está bien"

Los caminos de Lionel Messi y el PSG se separaron en 2023, con ello, también parece, que se desvío el cariño del presidente de los parísinos contra la estrella argentina. Tanto es así, que hasta el mandatario Nasser Al Khelaifi soltó varios dardos al hoy jugador del Inter de Miami en la MLS.

El primer llamado de atención del presidente a Messi lo apuntó en defensa de su club, donde que el capitán albiceleste ha manifestado que vivió una época difícil después de abandonar al FC Barcelona.

"Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", dijo de inicio Al Khelaifi en un diálogo con el medio francés RMC Sport.

Sin embargo, los dardos no quedaron ahí, porque el mandatario continúo en la misma línea señalando al argentino. "Le tengo un gran respeto, pero no está bien que alguien hable mal del Paris Saint-Germain después de su salida. Eso no es el respeto", expresó, al tiempo que agregó: No es un mal chico, pero eso no me gusta. Es algo que vale para todos: hablamos de un lugar cuando estamos ahí, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo"

Un Messi sin homejane

Si algo quedó en el pasado metido en el ideario de la afición futbolera fue el silencio de todo el conjunto parisino cuando Messi superó con Argentina triunfalmente su marcha por el Mundial de Qatar 2022, donde se hizo campeón del mundo, justamente, en la final contra Francia.

Esto último fue clave para que el delantero no contara con un merecido homenaje del club. Tras un año, el mismo presidente se justificó de todo aquello: "No celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara".

Los antecedentes en esta relación entre Lionel y PSG, estarían señalados porque el mismo astro se acordó de su paso por el equipo, con el lunar del homenaje, una entrevista con Migue Granados en su programa en el canal Olga, en septiembre de 2023: "Fui el único jugador argentino que no obtuvo reconocimiento de su club aparte de los otros 25 jugadores, pero no pasa nada".

Por lo pronto, el argentino está en su nueva casa, el Inter de Miami, preparándose para lo que será el inicio de la MLS el 2 de febrero, cuando deban enfrentar a su similar del Real Salt Lake.