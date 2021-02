Pirlo excluye que Dybala tenga que operarse en la rodilla

Liga Italiana

Viernes 26| 1:34 pm





Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, excluyó este viernes que el argentino Paulo Dybala tenga que operarse para solucionar el problema en el ligamento colateral medial da la rodilla izquierda que le impide competir desde el pasado 10 de enero.



"Por lo de Dybala estudiaremos la situación con el cuerpo médico, no existe el peligro de que se tenga que operar. Tuvo un control y ahora estudiaremos la mejor manera para que vuelva con el grupo", afirmó Pirlo en la rueda de prensa de la víspera del partido liguero contra el Hellas Verona.



"Pensábamos que sería algo más ligero, en cambio los tiempos se alargaron", agregó, al referirse al hecho de que inicialmente se estimaba que Dybala solo necesitaría veinte días para recuperarse.



La "Joya" se lesionó en la rodilla izquierda en el partido del 10 de enero que su equipo ganó al Sassuolo y desde ese momento, pese a entrar en la lista de la Liga de Campeones para el partido contra el Oporto de la semana pasada, no ha podido volver a jugar.



Solo pudo disputar 16 partidos y marcó tres goles: dos en la Serie A y uno en la Liga de Campeones.



El argentino no estará a disposición este sábado en el estadio Bentegodi para la cita con el Verona. EFE