Deulofeu se reencuentra con el gol tras un año de sequía

El español Gerard Deulofeu certificó el triunfo por 2-0 del Udinese contra el Hellas Verona y se reencontró con el gol en una competición liguera trece meses después de la última vez, que se remontaba a enero de 2020 cuando jugaba en el Watford, en la Premier League.



Deulofeu fue titular junto a su compatriota Fernando Llorente, recién fichado, procedente del Nápoles, y fue decisivo para la victoria de su Udinese, sellada en los últimos minutos.



El exjugador del Barcelona, entre otros, propició el 1-0 con un centro que acabó en el fondo de las mallas tras un error del meta Marco Silvestri y anotó el 2-0 con un remate raso tras otro fallo defensivo del Verona y una asistencia del argentino Nahuel Molina.



Celebró su primer gol en la Serie A con el Udinese, tras ver puerta el pasado octubre en la Copa Italia contra el Vicenza.



No marcaba en una competición liguera desde enero de 2020, un largo período notablemente complicado para él tras la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en febrero.



"No ha sido fácil, se sufre mucho. Yo quería hacer algunas cosas que mi cuerpo no me permitía hacer. Ahora estoy empezando a tener sensaciones mejores, pero para mí fue complicado, he sufrido mucho, pero con el trabajo y la paciencia al final todo llega", reconoció Deulofeu, de 26 años, en una reciente entrevista difundida por el Udinese.



"Mi proceso de recuperación está yendo bien, mi objetivo era llegar al máximo de la forma para la segunda parte de temporada. Ahora mi cuerpo está respondiendo", prosiguió el exjugador de Barcelona, Sevilla, Everton o Milan, entre otros.



Su Udinese es undécimo, con 24 puntos y un margen de nueve unidades sobre la zona de descenso. EFE