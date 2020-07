El Lazio, último obstáculo hacia el noveno título seguido del Juventus

Liga Italiana

El líder Juventus Turín recibirá este lunes, en la trigésima cuarta jornada de la Serie A, al Lazio, cuarto, en el que representa el último obstáculo hacia la consecución de su noveno título liguero consecutivo.



Pese a no conocer la victoria desde hace tres partidos y a tener sus peores números defensivos de los últimos nueve años, con 35 goles recibidos en 33 partidos, el Juventus del portugués Cristiano Ronaldo solo necesita nueve puntos en las próximas cinco jornadas para ser campeón.



En sus últimos tres partidos, el equipo entrenado por Maurizio Sarri perdió 4-2 contra el Milan y consiguió dos empates contra Atalanta (2-2) y Sassuolo (3-3) tanto agónicos como importantes para mantener un importante margen de ventaja sobre sus perseguidores.



Encaran el partido contra el Lazio con seis puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, siete sobre el Atalanta y ocho sobre el conjunto lacial. Incluso acabando el año con los mismos puntos que Inter o Atalanta, el Juventus sería campeón gracias a los choques directos a favor.



Pero las prestaciones del cuadro turinés, aunque con la justificación del parón sanitario y de varias bajas, no está al nivel deseado al comienzo de la temporada, cuando la dirección deportiva decidió separarse de Massimiliano Allegri, pese a sus cinco títulos consecutivos, cuatro Copas Italia y dos finales de Liga de Campeones, ambas perdidas, precisamente por falta de "buen juego".



De momento, el Juventus ha perdido los dos trofeos a los que optó: la Supercopa italiana, en la que se rindió ante el Lazio, y la Copa Italia, en la que sucumbió en los penaltis ante el Nápoles.



Enfrente, el cuadro turinés tendrá este lunes a un Lazio que saboreó el título hasta el parón sanitario, cuando estaba a un solo punto del liderato, pero de allí encadenó una racha de tres derrotas y un empate que le dejaron casi fuera de la pugna.



El de Turín será además un cruce particular entre el máximo artillero del torneo, un Ciro Immobile que suma 29 goles y que no marca desde hace tres partidos, y un Cristiano que acumula 28 y que apunta al polaco Robert Lewandowski (34) para ganar su quinta Bota de Oro.



El Inter y el Atalanta mirarán con atención el Juventus-Lazio, pues podría abrirle nuevos horizontes.



El equipo milanés, rival europeo del Getafe, tendrá, sin embargo, una complicada visita al Roma, que lleva tres victorias consecutivas.



Vuela el Atalanta, que lleva la mejor delantera del torneo (93 goles), la segunda de Europa tras el Bayern Múnich, gracias a los colombianos Luis Muriel, autor de 17 goles, y Duván Zapata, que marcó 16, y al esloveno Josip Ilicic, quien firmó 15. Todos ellos benefician del rey de las asistencias en Italia, el argentino Alejandro Papu Gómez.



El conjunto de Bérgamo, que jugará en agosto los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint Germain, visitará al Hellas Verona y podría conseguir la clasificación matemática a la próxima Copa de Europa con cuatro jornadas de antelación.



El Nápoles, rival del Barcelona en la "Champions", recibirá al Udinese del argentino Rodrigo De Paul, mientras que el Milan jugará como local ante el Bolonia. / EFE.