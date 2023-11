Liga Futsal Futuros Campeones busca conocer sus nuevos monarcas

Este sábado 11 de noviembre la tarde-noche capitalina se viste de gala para conocer a los monarcas de la tercera edición en la Liga Futsal Futuros Campeones, puesto que se llevarán a cabo sus finales desde la categoría sub 8 hasta la sub 18 en las cuales servirá para el disfrute de un buen espectáculo dentro de la cancha donde los atletas serán los principales protagonistas.

Desde la cancha deportiva Indios Caribe ubicada en la Av el Cuartel de Catia a partir de las 3:00P.M se efectuarán encuentros electrizantes donde solo habrá un ganador. En estas instancias las escuadras de Tetsu Futsal, Atlético Juventud, Reales del Futsal, Academia Lobo Guerra y Rosje XXI serán las encargadas de dar el espectáculo a los que hagan acto de presencia.

En la sub 8, los más pequeños de la casa, se enfrentará Tetsu contra Academia Lobo Guerra buscando un esparcimiento de talento y formación donde la diversión será lo más importante.

La sub 10 depara un choque monumental entre nuevamente la escuela de Tetsu pero esta vez contra Atlético Juventud. Acá las estrategias serán vitales para ambos quintetos.

Para la sub 12 llega uno de los enfrentamientos más esperados del día Tetsu ante Atlético Juventud, estas escuadras con esta han chocado en tres finales de manera consecutiva con la categoría, siendo el récord de 1-1 por lo que el equipo que gane se va arriba en la serie vitalicia.

En la sub 14 la Academia Lobo Guerra tendrá su segundo participante midiendo fuerzas con Rosjes XXI, ambos conjuntos definieron su pase a la final mediante los penales, es por esto que se espera un choque de alto voltaje.

En las categorías juveniles de la Liga Futuros Campeones, Tetsu Futsal vuelve a estar presente tanto en la sub 16 y 18 esta vez chocando contra Reales del Futsal y Atlético Juventud, respectivamente. Estos dos juegos serán de los más vistosos, puesto que los atletas ya se encuentran en una etapa de formación más avanzada.

Hay tiempo para todo en este gran evento liderado por su presidente, Elvis Yaspe contará con animación, música y muchos eventos más. Desde las gradas los padres también jugarán un papel importante para alentar a cada una de las escuelas presentes en la tierra prometida.

Entre los premios individuales están los Champions Porteros: Sub 8 Jhaziel Castillo (Tetsu), Sub 10 Dereck Castillo (Tetsu), Sub 12 Rheynert Borges (Reales del Futsal), Sub 14 Máximo Contreras (Rosjes XXI), Sub 16 Abraham Quevedo (Reales del Futsal) y Sub 18 Jackson (Tetsu).

Para los goleadores nos encontramos a Sub 8 Aaron Torres (Tetsu), Sub 10 Johao Corao (Atlético Juventud), Sub 12 Zaid Lugo (Atlético Horizonte), Sub 14 Kristian Pacheco (Tetsu), Sub 16 Anderson Escalona (Atlético Juventud) y Sub 18 Jerwin Pérez (Atlético Juventud).

Ahora, no queda más que esperar para conocer quienes serán los campeones de esta edición que fue emocionante de principio a fin, que ruede el balón y que viva el futsal venezolano.