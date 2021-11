Champions League: Zlatan Ibrahimovic, el Capo del gol en Milan

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Zlatan Ibrahimovic, la nueva vieja estrella del AC Milan, ha profundizado a sus 40 años un fútbol anárquico que va en contra del reloj biológico de un futbolista.

El sueco regresó a San Siro hace un año y medio después de prejubilarse en Estados Unidos jugando para Los Ángeles Galaxy. Tras un periplo por nueve equipos de siete ligas diferentes y una lesión que casi le retira, es difícil todavía saber a qué juega. Y da igual.

Se ha convertido en el pichichi del Milán (5 goles), es el hombre que ha reflotado un club hundido del que nunca se quiso marchar y que tiene uno de los registros de goles por 90 minutos de Europa a la par de grandes delanteros.

Zlatan es de los delanteros que tiene un mejor promedio goleador por cada 90 minutos /Elaboración propia. Datos: Statsbomb

Hacer renacer a un club.

Los grandes equipos de Europa tienen la tendencia a quedar atrapados después de años de éxito en las aguas pantanosas de la gloria pasada y no logran adaptarse a los tiempos. El mejor ejemplo actual es el Barcelona, varado en la orilla de su gloria.

Pero le sucedió también al Milan, que ganó su último scudetto en 2011. Después, los hijos de Berlusconi tomaron el control del equipo y el club tuvo que deshacerse de medio equipo. En 2012 se fueron Nesta, Seedorf, Inzaghi y Gattuso. Y el PSG se quedó con la mejor parte: Thiago Silva e Ibrahimovic.

Después de aquel asalto a las bóvedas del banquillo rossoneri, el Milan perdió el horizonte. Se le quitaron las ganas de bajar al vestuario a contar chistes, su hija discutió con el consejero delegado, Adriano Galliani, y le entraron las ganas de venderlo todo.

Desde Asia un empresario chino, Li Yonghong, compró al Milan en oferta (740 millones). Pero como en todas las ventas de capital asiático, ni siquiera estuvo claro que el chino existiese. Y así como todas las cosas turbias, Li Yonghong acabó en tribunales.

El Milan tuvo que ser puesto en venta de nuevo y el club fue adquirido por un fondo de inversión estadounidense intenta reflotar a los rossoneri. Entonces, el Capo retornó del exilio.

