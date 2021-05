Aseguró que no quiere ni pensar en no pasar a la final

Liga de Campeones

John Stones, defensa del Manchester City, aseguró que no quiere ni pensar en no pasar a la final de la Liga de Campeones y que tienen mucha confianza en superar la eliminatoria ante el PSG.



El defensa inglés precedió a Pep Guardiola en la rueda de prensa de este lunes previa al duelo con el París Saint Germain en la vuelta de la Liga de Campeones.



"Tenemos mucha confianza. Es una gran ocasión para nosotros, para los jugadores y para el club. Es una gran ocasión para meternos en una final. Tenemos que salir al partido como lo hicimos en la segunda parte de la ida. Estoy ilusionado y con confianza ante este reto", dijo Stones.



"No quiero ni pensar en perder. Vamos al partido para ganar, ese ha sido nuestro pensamiento en los últimos cinco años. Sea contra quien sea", añadió.



Sobre enfrentarse a Kylian Mbappé y Neymar, Stones apuntó que nunca es sencillo enfrentarse a dos de los mejores del mundo.



"Pero también es emocionante para los defensas. Intentaremos pararlos como hicimos en la segunda parte de la ida. Tenemos que frenar a todo el equipo, no solo a ellos dos ", afirmó.



"Todas las cosas que nos han pasado nos han hecho un equipo más fuerte. Todas las decepciones las hemos utilizado como gasolina para motivarnos. Para ir hacia adelante e intentar conseguir nuestro objetivo que es ganar la Champions League".

EFE