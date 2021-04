Pulisic: "Necesitamos tener mucha confianza"

Liga de Campeones

Lunes 26| 10:03 am





Christian Pulisic, jugador del Chelsea, aseguró que necesitan "confianza" para poder imponerse a un equipo de la experiencia del Real Madrid.



El jugador estadounidense habló en rueda de prensa sobre el duelo de semifinales de la Champions League contra el Real Madrid.



"He esperado este partido durante semanas. Las semifinales de Champions no se juegan todos los años y tenemos que disfrutar del momento", dijo Pulisic.



Sobre el Real Madrid, el estadounidense apuntó que les van a "demandar mucho durante los 180 minutos".



"Tienen mucha experiencia en esta competición. Necesitamos tener mucha confianza. Nunca va a ser un partido fácil. Tienen su historia, los vamos a respetar, pero tenemos que creer en lo que podemos hacer", añadió.



"Con todo lo que ha pasado estas semanas, es muy bueno poder volver a centrarnos en el juego".



Sobre su figura, Pulisic añadió que confía mucho en su físico y en su juego en este momento, pero descartó las comparaciones con Eden Hazard, quien volverá a enfrentarse al Chelsea tras su salida.



"Fue un jugador increíble en este club. Es un honor que me comparen con él, pero no me comparo con él". EFE