El Atalanta gana confianza a una semana de la visita al Real Madrid

La presión intensa, la circulación de balón, la condición física y el carácter mostrado este lunes para encerrar al líder Inter de Milán en su mitad de campo durante gran parte del partido liguero de San Siro aumentan la confianza del Atalanta de cara a la visita europea al Real Madrid de la próxima semana en Valdebebas.



Pese a pagar con el gol del definitivo 1-0 para el Inter el único disparo a portería concedido, las caras del técnico Gian Piero Gasperini y de sus jugadores al acabar el encuentro mostraban orgullo, seguridad y la sensación de que, con esa actitud, están capacitados para tutear a los grandes de Europa.



Nadie en el último mes y medio había obligado al Inter, líder con seis puntos de ventaja sobre el Milan, segundo, y ganador de siete partidos consecutivos, a sufrir tanto para llevarse los tres puntos. El equipo de Antonio Conte acabó pidiendo la hora y celebró el triunfo por todo lo alto, teniendo claro el enorme peso en su lucha por el "Scudetto".



La defensa del Atalanta, liderada por un argentino Cristian Romero en tremendo estado de forma, anuló al belga Romelu Lukaku, que había marcado cuatro goles en los anteriores cuatro partidos y había destrozado a las zagas del Lazio o del Milan.



El lateral alemán Robin Gosens logró empatar el duelo particular con el marroquí Achraf Hakimi, que con sus jugadas por la banda ha dado una aportación de gran importancia en la carrera interista hacia el título y el centrocampista Marten De Roon dio una nueva clase de inteligencia táctica.



En un sistema de fútbol total como el que practica el Atalanta, con los defensas Romero, el brasileño Rafael Toloi y el albanés Berat Djimsiti que se descuelgan con constancia para apoyar las acciones ofensivas, De Roon es el baluarte que se encarga de cerrar espacios defensivos y mantener compacto al equipo.



Es, además, impecable en la salida de balón y en la gestión de los ritmos del partido, junto a su compañero suizo Remo Freuler, importante baja del Atalanta en la vuelta de octavos de final contra el Real Madrid al haber sido expulsado en la ida.



Lo único que faltó al equipo de Bérgamo en San Siro fue el gol, mérito de una parada espectacular del meta esloveno Samir Handanovic a cabezazo del colombiano Duván Zapata y del chileno Arturo Vidal, que repelió bajo palos otro remate peligroso.



No está particularmente preocupado el Atalanta por el hecho de que Duván se retirara a veinte minutos del final por unas pequeñas molestias en una pierna. El colombiano se sentó en el banquillo con hielo en la zona dolorida, pero, según informó el club, ya volvió a trabajar, aunque con bajo ritmo, en el entrenamiento de este martes.





GASPERINI: "SALIMOS REFORZADOS"



Al acabar el partido, Gasperini manifestó su disgusto por pagar con un gol el único remate concedido al Inter, mejor delantera de la Serie A, pero destacó que su equipo sale con más confianza de San Siro.



"Perdimos por un gol originado en un saque de esquina, para mí con un poco de mala suerte, con un balón suelto en el área. Perdimos por un episodio, pero eso no cambia el partido que jugamos", afirmó el técnico italiano.



"Estamos satisfecho por nuestro juego y enfadados por el resultado. Por cómo jugamos la derrota es inmerecida. Nosotros salimos reforzados de este partido", insistió.



En su misma línea se movió De Roon, quien se refirió de nuevo a las polémicas por la expulsión vista por Freuler contra el Madrid, considerada injusta por el Atalanta.



"Para empezar sería bonito jugar con once todo el partido en Madrid", aseguró.



"Será difícil, pero debemos atacar, jugar con confianza. Pienso que el Madrid va a defenderse menos que el Inter, porque no tiene a un delantero como (el belga Romelu) Lukaku, que aguanta el balón arriba, pero debemos jugar como sabemos y debemos marcar dos goles", agregó al analizar lo que necesita su equipo para remontar al Real Madrid.



Pese al 0-1 de la ida, el Atalanta encara los siete días que le separan del duelo de vuelta en el Alfredo Di Stéfano con confianza, ambición y ganas de añadir otra víctima ilustre a su lista, tras el triunfo logrado en otoño contra el Liverpool en Anfield y el Ajax en Amsterdam. EFE